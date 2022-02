Jednotliví členové polského jazzového vokálního kvarteta The Sound Pack jsou výherci různých polských či mezinárodních jazzových soutěží, zkušení a uznávaní muzikanti, lektoři na jazzových hudebních akademiích v Katovicích, Vratislavi a Poznani. Jejich projev odkazuje na tradici amerických pouličních vokálních souborů z éry swingu i modernějších souborů Manhattan Transfer nebo New York Voices.

Polský jazz patří od 70. let standardně na evropskou špičku, proto je dobré slyšet a vidět live kapelu, která v tomto trendu pokračuje. Celý koncert je velkým potěšením od první do poslední písničky. Je to lahůdka, nejen pro znalce jazzových vokálních skupin. Nenechme si to ujít!

Kde: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, ul. Gen. Klapálka 1641

Kdy: 15. února 2022 v 19 hodin

Kdo: The Sound Pack (Katowice, PL) – Marcin Wawrzynowics, Joanna Swiniarska, Katarzyna Mirowska, Malgorzata Biniek

Vstupné: 200 korun / studenti a ZTP 90 korun

Autor: Středočeská vědecká knihovna Kladno

