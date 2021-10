V neděli 26. září se v Přírodním divadle v Doksech u Kladna koná Den řemesel a tvoření. Přijďte si vyzkoušet řemesla a tvořivé dílničky spolu se zábavou na podiu. Můžete se těšit například na sokolníka, na točení hlíny na kruhu, tvoření mozaiky, keramiky, přáníček. Vyzkoušet výtvarné koutky, malování na kamínky, malování na obličej nebo navštívit školičku bubnování. Bára Ladrová Vás rozhýbe společně s Myšákem Edou a jejich Pohádkovým diskotačením. Svým úžasným hlasem Vás potěší talentovaný Jakub Vostřák. Panda Art Stream společně s Jaroslavem Vaculíkem Vás zasvětí do tajů bubnování a předvede i svou šou. Divadelní hrou na závěr nás pobaví Taška Kladno.

Ilustrační foto - Diskotančení. | Foto: Miroslav Koloc

Občerstvení je zajištěno! Mimo jiné Vám své lahodné koláče přiveze třeba Kavárna Slunce z Unhoště. Na pódiu si užijete písničky a divadlo nejen pro děti. Čeká Vás překvapení, které nemůžeme prozradit předem. Protože o tom ještě neví ani hitmaker divadla Sklep a filmu Pražská 5, pan Jaroslav Vaculík, který osobně povede bubnovací workshop i kapelu Panda Banda. Ale nebude to překvapení malé pro tuto hudební legendu i pro Vás ! Buďte u toho, jindy než v tento den a jinde než v Přírodním divadle v Doksech se to nezopakuje! Vstupné na akci je dobrovolné a celé do poslední koruny bude odevzdáno nadaci Chance 4 Children a projektu Dr. Klaun - léčbu úsměvem. Bude to báječný den, přijďte si ho užít s námi!