Začátek října bude v rámci již 107. divadelní sezony, která nese podtitul Odvaha srdce!, patřit Třem mušketýrům, jejichž premiéra proběhne v hlavním sále Městského divadla Kladno (2. října od 19:00). Velká výpravná inscenace plná šermířských soubojů vychází z klasického románu Alexandra Dumase st., bude však českou premiérou nové dramatizace slavného amerického autora Kena Ludwiga.

Tři mušketýři - Městské divadlo Kladno. | Foto: Městské divadlo Kladno

Letošní divadelní sezona bude velkolepou divadelní studií na téma lidské statečnosti a oslavou vůle vzepřít se nespravedlnosti a příkoří. První premiérou z dramaturgického plánu pro 107. sezonu tak příznačně budou Tři mušketýři, kteří opět přispěchají na pomoc královně a pěkně zavaří kardinálovi Richelieu. Nová dramatizace Kena Ludwiga zpracovává známý příběh o královniných diamantových přívěšcích a věrně zachycuje ducha původní románové předlohy. Autor se však nebál pustit do několika drobných změn, d`Artagnan tak do Paříže přijíždí nikoliv se sluhou, ale se svou rozjívenou sestrou milující dobrodružství. Autor, který je také autorem dramatizace Vraždy v Orient Expresu (Murder on the Orient Express), kterou má Městské divadlo Kladno momentálně na repertoáru, patří k nejvýznamnějším světovým dramatikům současnosti, je držitelem těch nejprestižnějších divadelních cen a jeho texty se těší široké oblibě po celém světě.