/FOTOGALERIE, PROGRAM/ Osmý ročník filmové přehlídky Kino Pozdeň otevřeno bude neopakovatelný. V pátek 8. a sobotu 9. září se mohou zájemci těšit na projekce výrazných českých filmů s účastí jejích tvůrců, genia loci pozdeňské sokolovny, kinovýčep, animační dílnu pro děti a další doprovodné akce.

Osmý ročník filmové přehlídky Kino Pozdeň otevřeno se bude konat v pátek 8. a sobotu 9. září. | Foto: Štěpán Hon

V rámci akce Kino Pozdeň otevřeno se mohou zájemci těšit na několik filmů. Snímek Přišla v noci bude promítán za účasti tvůrců ještě před distribuční premiérou. Návštěvníci uvidí všemi opěvovaný snímek Electra od Darii Kashcheevy, který letos sklidil bouřlivý ohlas v Cannes i v Karlových Varech a čeká jej spanilá pouť na filmařský Olymp. Covidovou tragikomedii Velké nic přijedou osobně představit Vít Klusák a Marika Pecháčková.

Pro děti v Pozdni z animovaného světa bude Zuza v zahradách oceněná Českým lvem v pásmu krátkých animací z dílny Maur film, které uvedou samotní producenti. Dále pořadatelé (pro změnu z distribuce Aerofilms) vybrali pro rodiče s dětmi film Mikulášovy patálie - Jak to celé začalo a pro dospělé je to adept na nadcházející Oskary, film Minulé životy.

„Snažíme se lidi zvednout od televize, vytvořit prostor pro zajímavá setkání, oživit venkov a nabídnout všem, kteří mají zájem, hodnotnou kulturu.“

V rámci doprovodného programu pořádáme profesionální animační dílku pro děti se zkušenými animátory z Animanie.cz - výsledky svého snažení pak děti uvidí na velkém plátně. Ostatně - pozdeňská sokolovna prochází kinomodernizací - plátno bude profi a větší než loni (téměř 3x7m), prostorový zvuk nově obstará 12 reproduktorů, chybět nebudou polstrované kinosedačky a můžete se těšit na dokonalý obraz.

Kinovýčep bude tradičně nabízet zichovecký Krahulík. A když příchozím nebude chtít spát, tak se o ně postará DJ René Verlaine. A bude popcorn!!! To vše za přijatelné ceny. Dětské představení 80 korun (zahrnuje animační dílnu), dospělé 120 korun, permanentka (2 dny, 7 představení, 11 filmů): 400 korun. Ke každé vstupence poukázka na pivo Krahulík či limonádu pro děti.

Tady není o čem přemýšlet. Pokud začátkem září výlet za kulturou, tak jedině do sokolovny středočeské vísky Pozdeň. Všichni jsou srdečně zváni a nebudou litovat.

A pokud chcete vědět víc z historie kina a festivalu, tak vězte, že Pozdeňské kino byl fenomén. V roce 1982 bylo ve zdejším kině promítnuto 153 filmů, které dohromady navštívilo 8002 diváků. Stalo se tak i díky třem malým filmovým festivalům, které se v Pozdni uskutečnily v průběhu onoho roku.

V dnešní době už budova kina slouží jiným účelům, ale filmová přehlídka se do Pozdně vrátila. Festival „Kino Pozdeň otevřeno“ našel útočiště v místní sokolovně a časově se během uplynulých sedmi let ustálil na druhý zářijový víkend. Loni poprvé hostil filmy i s jejich tvůrci. Před filmy je úvod, po filmech se diskutuje.

Minulý rok přijeli své filmy představit Šimon Ornest a Radovan Síbrt (Postiženi muzikou), Tomáš Hodan a manželé Adamczykovi (Poslední závod) a Jan Bubeníček s Denisou Grimmovou (Myši patří do nebe). Divácká účast byla hojná a přehlídka po letech vývoje získala dnešní podobu. Vedle filmových projekcí nabízí festival v Pozdni každoročně zajímavé doprovodné a často svérázné kulturní akce. Filmové projekce zahajoval umělec, hudebník a performer František Skála, jindy filmovými znělkami trumpetista Boris Jedlička, na programu bývá autorské čtení, výstavy a projekce fotografií.

V provozu je každoročně unikátní kinovýčep se zichoveckým Krahulíkem na čepu. Poukázku na pivo zdarma pak dostane každý ke své vstupence. Výběr filmů koriguje René Kubášek, který pak rád s vyzyvateli na baru hraje šachy a s pseudonymem DJ René Verlaine pouští svou oblíbenou hudbu…

PROGRAM: Pá 8.9.

17:00 Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo (nominace na Evropské filmové ceny a Ceny César)

19:00 Náš evropský deník II - The Baltic Way aneb Díky Baltské cestě svobody projekce fotografií a četba kapitoly z Cestopisu roku 2022

20:30 Velké nic PROJEKCE S ÚČASTÍ TVŮRCŮ - ÚVOD PŘED FILMEM, DISKUSE PO NĚM

23:30 Electra – Speciální projekce (Z Cannes přes Karlovy Vary přijíždí na noční projekci do Pozdně exploze vizuálních nápadů oceňované režisérky - objeví se i režisérka?

So 9.9.

13:00 Setkání na hranici - výlet na hranici katastrů obcí Pozdeň a Líský

14:00 Animační dílna pro děti - animanie.cz

18:00 nejen Zuza v zahradách pásmo krátkých animací z produkce Maurfilm (Krátké filmy ověnčené Českým lvem a dalšími cenami) PROJEKCE S ÚČASTÍ PRODUCENTŮ

19:30 Přišla v noci (Z Karlových Varů rovnou do Pozdně - přijďte na naději českého filmu ještě před jeho distribuční premiérou) PROJEKCE S ÚČASTÍ TVŮRCŮ - ÚVOD PŘED FILMEM, DISKUSE PO NĚM

22:00 Minulé životy (Sundance, Berlinale, Karlovy Vary, Pozdeň… a horký favorit na Oscary? – to prostě musíte vidět!)