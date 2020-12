Leguán jedlý (někdy též nazýván chutný, Iguana delicatissima) je druh ještěra z karibského souostroví Malé Antily. Své jméno dostal od francouzských námořníků podle údajně skvělé chuti masa během koloniálních dob. V dnešní době je kriticky ohrožen zejména kvůli úbytku přirozeného prostředí a tlaku ze strany člověka. Další rány nevelké populaci leguánů zasazují nepůvodní predátoři, jako jsou psi, kočky nebo potkani. Problémem je i křížení s blízce příbuzným leguánem zeleným, který zde rovněž není původním druhem. Hlavní potravou jsou listy a květy rostlin či jejich plody. „Jedná se výhradní herbivory. Mají velice rádi květy rostlin, v našich podmínkách třeba pampelišek nebo ibišku. Ty jsou plné sladkého nektaru a zároveň skvělým zdrojem proteinů,“ přibližuje leguání výživu Jiří Marek ml., kurátor chovu zvířat v Zooparku Zájezd.

Dvě mláďata se v Zájezdu vylíhla 11. prosince. „Rodičovský pár jsme do zoo získali v roce 2014 jako jednoletá mláďata. V posledních letech jsme se dvakrát dočkali neoplozené snůšky. Po tom, co samice snesla 18. září celkem 8 vajec, jsme je prohlédli a umístili do líhně. Několik dní předtím bylo jasné, že se samice chystá ke snůšce, protože v expozici intenzivně hrabala. Leguáni svá vejce v přírodě zahrabávají do země. Do líhně je umisťujeme proto, aby nedošlo k jejich poškození a můžeme tak kontrolovat podmínky inkubace. Nastavení podmínek v líhni, jako je třeba vlhkost, teplota nebo typ substrátu, jsme konzultovali s odborníky v USA. U pěti vajec bylo od začátku patrné, že jsou pravděpodobně neoplozená a časem se zkazila. Ze zbylých tří vajec se vylíhla 2 mláďata 11. prosince. Inkubace tedy trvala 85 dnů. To je o 10 dnů déle, než mají zkušenost v Zoo Jersey, která je v odchovech tohoto druhu nejúspěšnější, ale o třináct méně, než zaznamenali v rotterdamské zoo, které se odchov podařil rovněž letos,“ dodává podrobnosti o odchovu kurátor. Mláďata mají zářivě zelenou barvu, která ale po několika letech začne přecházet v šedozelenou. Dospělá zvířata mají světlejší hlavu s výraznými výrůstky.

„Jedná se opravdu významný chovatelský úspěch, na který jsem skutečně hrdý. Náš terarijní tým odvedl skvělou práci. Celosvětově jsme teprve čtvrtou zoo, které se odchov leguánů jedlých podařil. U takto ohroženého druhu je důležité, aby vznikla záložní populace pro případ, že by z přírody úplně vymizel. Díky tomu tak budeme mít možnost je případně navrátit do míst přirozeného výskytu. K tomu je ale nejprve potřeba zajistit, aby je bylo kam vracet. Jejich přirozené prostředí doznalo od dob příchodu Evropanů značných změn a když pomineme vlivy jako jsou introdukovaní predátoři a tlak člověka, významným zásahem byl i hurikán Irma v roce 2017, který biotop leguánů poničil. Každý úspěšný odchov v zajetí nám přináší hodnotné informace o biologii druhu. O leguánech jedlých se toho příliš mnoho neví a bude určitě ještě dlouho co objevovat,“ popisuje význam odchovu ředitel zájezdské zoo, Jiří Marek st.

Mláďata leguánů jedlých jsou v současnosti v terarijním zázemí, kde si pomalu přivykají na rostlinnou stravu. Zoologické zahrady jsou v současnosti kvůli vládním nařízením zavřené, proto si návštěvníci budou muset na leguání celebrity ještě chvíli počkat.

Autor: Daniel Koleška, Zoopark Zájezd