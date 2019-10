/FOTOGALERIE/ Černobylská havárie se podepisuje i na Vašem DNA. Toto a mnohé další se žáci vinařické základní školy dozvěděli během projektového dne, jenž měl žáky ZŠ a MŠ Vinařice provést tématem černobylské havárie. Vedení školy se spojilo s Kateřinou Vršanskou, průvodkyní v Černobylu, která umožnila projekt propojit s odkazem osob dodnes žijících v oblasti Černobylu.

Z projektového dne vinařické základní školy. | Foto: Archiv ZŠ Vinařice

Projektový den žákům zpřístupnil informace nejen prostřednictvím dokumentu, ale hlavně prací s různými druhy písemných pramenů, kdy všichni prostřednictvím kritického čtení zpracovávali samostatně i ve skupinách dobové novinové články, aktuální literaturu a soudobý bulvár. Pracovali s mapou, do které zanášeli získané informace. Kladli si otázky a v průběhu dne o nich diskutovali, jako kdyby to nebyla přes třicet let stará záležitost, ale aktuální problém. Přicházeli s vlastními návrhy na řešení a hypotézami. Přišla i otázka: „Bylo by v dnešní době možné katastrofu takového rozsahu utajit?“