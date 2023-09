Vědecká knihovna přináší Slam Poetry Show, akci na pomezí poezie a performance

Slam poetry vznikla v polovině 80. let v USA a od té doby se rozšířila po celém světě. Nelze ji zaměňovat s autorským čtením či recitační soutěží. Autoři – performeři se zaměřují na to, co sdělují a jak to sdělují.

Ideálním případem je výraz, který stojí na pomezí poezie a divadla. Důležitá je přitom hlavně komunikace s diváky, jde do jisté míry o interaktivní disciplínu (diváci bodují, zapojují se, předávají energii, rozhodují…). Do hry přichází i mimika, výraz, pohyb, rytmus i sdělení textu či principy improvizace. Slam poetry dobře charakterizuje head line: POEZIE vs. SHOW!

V Kladně vystoupí hvězdy tohoto žánru. Svou show předvede Anatol Svahilec, vlastním jménem Václav Šindelář. Mistr ČR ve slam poetry (2014). Wikipedista, aktivista, živel. Autor slamových sborníků Emu mele maso, Přece se to nevyhodí a Motorové sáně.

Vystoupí také Večerka – pražská tvůrkyně se sokolovskými kořeny. Pracuje s daty, slamuje s citem.

A třetím slamerem bude Dejv – finalista mistrovství ČR ve slamu. Srdcem Liberečák, povoláním herec a loutkoherec. Absolvent Alterny DAMU. Polovina podcastu Podvlíkačky nesvlíkneš.

„Velmi se těšíme, že kulturní program knihovny obohatíme o další žánr a přineseme návštěvníkům něco nového a netradičního,“ říká ředitel knihovny Roman Hájek.

Vstupné na akci je 140 korun. Senioři, studenti a ZTP zaplatí 90 korun. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na pracovišti IS v 1. patře knihovny, případně na místě před začátkem akce. Do vyprodání kapacity.

