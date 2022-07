VIDEO: Hudbu na slánském náměstí tentokrát obstarali domácí Deratizéři

V rámci letní koncertní série Music on the Square, tedy Hudby na náměstí, vystoupili v pátek ve Slaném Deratizéři. Slánská parta kolem Sváti Švába, frontmana jiné oblíbené skupiny, Totálního nasazení, nabídla domácímu publiku svůj folk-punk. Jaká na koncertu panovala atmosféra? To můžete posoudit z fotografií a videa od naší čtenářky a fotografky Jitky Krňanské.