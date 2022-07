VIDEO: Kapela Five Rivers Blues Band přivezla do Slaného blues-rock

Slánské Masarykovo náměstí si v pátek mohlo užít další koncert z letní šňůry Music on the Square, tedy Hudba na náměstí. Tentokrát Slaňákům a dalším lidem z okolí zahrála plzeňská blues-rocková kapela Five Rivers Blues Band. V jejím podání mohli zúčastnění slyšet autorské skladby, ale také písně cizích autorů, jako je například Roben Ford, Jimi Hendrix, B. B. King a další.