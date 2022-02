„V České republice už máme vydanou téměř stovku regionálních knih s motivem leteckých fotografií. Kladensko jsme stále odkládali kvůli komplikacím s blízkostí takového velkého a frekventovaného letiště jakým je Ruzyně,“ přibližuje pilot a jeden z autorů knihy Milan Paprčka. Polovina okresu Kladno totiž leží v řízeném okrsku, takzvaném CTR ruzyňského letiště a za běžných okolností do něho malé letadlo nepustí.

Získání speciálního povolení nebylo jednoduché. „Nakonec mě přemluvila kolegyně Lenka, která je přímo z Kladna a chtěla se velmi podílet na výrobě knihy svého vlastního regionu. A tak jsem podal žádost o schválení nestandardního typu letu na řízení letového provozu. Žádost byla schválená a my jsme mohli i s fotografkou Alicí strávit celý den fotografováním v tomto prostoru. Museli jsme občas měnit naši výšku a směr letu, abychom se nedostali do kolize s velkým provozem, ale šlo to. Tímto chci poděkovat zaměstnancům ŘLP, stejně tak i řídícím na věži, kteří nám maximálně vyšli vstříc a tím i oni umožnili vznik této unikátní knihy,“ dodává Milan Paprčka.

Zdroj: Youtube

Region Kladensko a Slánsko je regionem, který těsně sousedí s hlavním městem Praha. „Spousta lidí si pod pojmem Kladensko představí uhlí a doly, a jen málokdo by čekal město obklopené lesy. A to je právě vidět na našich fotkách z nebe. Na jiných je pak vidět trocha z dávné historie - Libušino hradiště, hradiště Budeč, královská města Slaný a Velvary, z méně dávné historie pak Památník Lidice anebo krásné letní sídlo prezidentů v Lánech,“ popisuje Lenka Dadoková z CBS Nakladatelství, která získává informace pro vznikající knihu přímo u starostů měst a obcí.

Čtenáři se mohou těšit na snímky, které pravděpodobně ještě nikdy neviděli. Kniha zachytí krásy hlavního města regionu Kladna, ale i malebné vesničky, zajímavé přírodní scenérie či kulturní i technické památky. „Při focení Kladenska jsme se v jednom okamžiku ocitli i v přímé dráze letiště Ruzyně, což se člověku běžně nestává. Musím přiznat, že ten pohled byl úžasný a děsivý zároveň,“ říká letecká fotografka Alice Šplíchalová.

Knihu spoluvytváří i lidé přímo z regionu. „Navštěvujeme především starosty obcí a měst regionu, informační centra, školy, zajímavé instituce a firmy, prostě všechny, kteří region Kladensko a Slánsko vytvářejí a jsou nedílnou součástí jeho rozvoje,“ doplňuje Lenka Dadoková. Tito všichni se v případě zájmu mohou aktivně podílet na vzniku nové knihy a obohatit ji o své postřehy.

Kniha leteckých fotografií Kladensko a Slánsko z nebe vyjde v létě tohoto roku.

Autor: Alice Šplíchalová

