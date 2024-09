Knihovny dnes již nejsou jen půjčovnami knih a depozitáře, jejich úloha je mnohem širší. Staly se komunitními centry, středobody setkávání, tvořivosti a příjemnými místy pro studium, odpočinek a trávení volného času. A s ohledem na všechny tyto aspekty se mění i způsob využití prostoru. Jak by mohla vypadat moderní krajská knihovna v ideálním světě bez omezení?

Studenti atelieru prof. Ing. arch. Michala Hlaváčka z Fakulty stavební ČVUT v Praze obdrželi zadání v projektu nejen navrhnout modernizaci zastaralého provozu na provozně špičkový celek odpovídající současným a budoucím trendům v oboru, ale současně rozšířit objekt na soudobé kulturně společenské centrum s možností pořádání akcí nejrůznějšího charakteru i velikosti. Zároveň by mělo centrum umožnit jak nerušené setkávání malých oficiálních i soukromých skupin, tak i akce celospolečenského významu. K tomu by mělo pomoci i gastro zázemí a obytná zahrada chráněná proti ruchu města vlastním řešeným objektem.

„Jak se studenti s výzvou popasovali, vám přiblíží diskuze k návrhům na téma adaptace knihovny se zástupci ČVUT“, zve ředitel Roman Hájek zájemce o architekturu a příznivce knihovny na slavnostní zahájení výstavy příhodně nazvané Knihovna 3. tisíciletí.

Vernisáž výstavy proběhne 16. září v 18 hodin ve výstavní síni knihovny. Expozice bude volně přístupná od 17. září do 17. říjan v běžné otevírací době. Část návrhů bude poté možné zhlédnout na výstavě v obchodním centru Central Kladno, a to od 23. září až do 30. října 2024.

Výstava zároveň otevírá celý soubor akcí tematicky zaměřený na veřejný prostor a architekturu. Cyklus nazvaný Živá architektura, na který se návštěvníci mohou těšit v průběhu měsíců září a října, přinese zajímavé přednášky, komentovanou vycházku, stavitelskou dílnu a další.

Realizaci výstavy včetně vzniklých návrhů finančně podpořil Krajský úřad Středočeského kraje, na celý cyklus věnovaný architektuře pak přispělo i Statutární město Kladno.

Středočeská vědecká knihovna Kladno