Vladimír Rogl: Odkud já Vás jenom znám?

Čtenář reportér





Krátce před tím, než jsme se odstěhovali z Kladenska do Brna, jsem se zajel tak trochu rozloučit i se Slaným, kde jsem snad dvacet roků působil jako redaktor Slánských listů a které jsem měl opravdu rád. Nu a jdu takhle po Masarykově náměstí, když se ze skupinky děvčat ozve „Dobrý den!“ Nedá mi to, abych se neotočil po hlase a podle úsměvu na tváři jedné z nich sebevědomě usuzuji, že pozdrav patřil mně. Ne, že by to nebylo jakožto pánovi poněkud dříve narozenému příjemné, jen nevím kam dotyčnou krasavici zařadit.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com