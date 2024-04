/FOTOGALERIE/ Desátý ročník Zimního jezdeckého poháru v neděli zakončilo finále vozatajské části seriálu, v němž se stal dvojnásobným šampionem Petr Vlašic. Kategorii jednospřeží ovládl Jiří Ziegler, ačkoliv v Královicích skončil až druhý za Kateřinou Muchovou.

Desátý ročník Zimního jezdeckého poháru v neděli zakončilo finále vozatajské části seriálu. | Foto: se souhlasem Josefa Malinovského

Nedělní finále Zimního jezdeckého poháru spřežení v Královicích u Slaného bylo ve znamení hojné účasti a výborné konkurence. Téměř každá chyba míchala pořadím a velkou roli hrála u některých vozatajů také nervozita či přemíra snahy.

O největší překvapení v kategorii jednospřeží se již před víkendem postaral Jiří Ziegler, který původně avizoval, že po vítězství v Hradištku a ve Slatiňanech již v účasti na halových závodech pokračovat nebude. Nakonec se objevil na seznamu přihlášených a bylo tak jasné, že hlavní boj o vítězství svede on s loňskou šampionkou Kateřinou Muchovou, jež na něj ztrácela pouhé dva body.

Muchová bojovala doslova jako lev a s valachem Frka Forest finálovou soutěž ovládla. Jenže Jiří Ziegler skončil s klisnou Fela-Z hned za ní, bral devatenáct pohárových bodů a s těsným náskokem v seriálovém klání vyhrál. Dílčí i konečné třetí místo patřilo Lucii Kurkové, jež startovala s valachem Jim 1.

Také další dvě kategorie se nesly v duchu, že buď vyhraje současný lídr tabulky, nebo loňský vítěz. Milanovi Domesovi však ve dvojspřeží ani závěrečný triumf nestačil na obhajobu, když jeho největší konkurent skončil hned za ním na druhém místě. Petrovi Vlašicovi by dokonce stačilo být třetí a stejně by ho Domes z vrcholu žebříčku nesesadil.

Alespoň slabou útěchou tak pro Milana Domese bylo, že se mu dařilo i s druhou párou koní, s níž skončil třetí. Díky čtvrtému místu se radoval z pomyslného bronzu v Zimním jezdeckém poháru Martin Kastner. V tabulce přitom má stejné bodové skóre, jako Zdeněk Jirásek. Ten byl ovšem ve finále až pátý, a právě horší výsledek poslední soutěže rozhodl o třetí medailové pozici.

Podobně těsné to bylo i v královské kategorii čtyřspřeží. Milan Domes vstupoval do nedělního závodu z druhé pozice s jednobodovým náskokem před Jaroslavem Jandlem. Jenže Jandl motivován svými fanoušky a členy realizačního týmu předváděl bojovné výkony, díky nimž skončil druhý a Domesovi se bodově vyrovnal. Bylo mu tak jasné, že celkové stříbro také bere on, protože byl v závěru lepší.

Suverénním vítězem se opět stal Petr Vlašic, a to s náskokem více jak deseti sekund. Do tabulky zapisoval dvacet bodů a své konto zdvojnásobil. Nejen, že se stal dvojnásobným šampionem seriálu, ale zároveň je jedním z mála, co ho dokázali ovládnout s maximálním bodovým ziskem. „Říkal jsem Milanovi, že jakmile nám začnou fungovat mladí koně, že nemá šanci, a tak se i stalo. Finále mělo skvělý průběh, dalo se dobře cválat a každý metr rozhodoval,“ zhodnotil spokojeně Petr Vlašic.