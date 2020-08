Návštěvníci budov Středočeských vodáren a.s. mají nově k dispozici u vchodu automatické dezinfekční stojany. Ty zájemci vydají dávku dezinfekce bezdotykově, tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu virů a bakterií kontaktem s ovládáním přístroje.

Bezdotykové dezinfekční stojany ve vodárnách. | Foto: Středočeské vodárny

"Kvůli povaze našich provozů jsme s vysokými hygienickými standardy zvyklí pracovat. Snažíme se také co nejvíce zvýšit komfort hygienických opatření - jestliže po lidech, a to zejména návštěvnících, vyžadujeme, aby dodržovali poměrně striktní bezpečnostní opatření, považujeme za svou povinnost jim žádoucí chování co nejvíce usnadnit," vysvětlil technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup.