Kupte si vstupenku do Zooparku Zájezd na rok 2021, užijte si jarní den v zoo a podpořte nejen její provoz, ale i rodiny, které by si jinak nemohly dovolit vzít své děti na výlet. Tato rodinná zoo totiž za každou online prodanou vstupenku, kterou lze uplatnit kdykoli během následujícího roku, daruje druhou právě rodinám, které potřebují pomoc. Ve spolupráci s Klubem svobodných matek, Charitou Kladnou a Evangelickou církví v Kladně rozdá vstupenky pod vánoční stromek.

Ředitel Zooparku Zájezd Jiří Marek. | Foto: Deník / Michal Bílek

"Vyrazit do zoo je pro většinu dětí naprosto běžná věc. To ale v neúplných rodinách neplatí vždy. Výlet bývá výjimečný zážitek, který si rodiče samoživitelé často nemohou dovolit. V letošním roce už dvě vlny koronavirové krize udělaly finančně samoživitelům čáru přes rozpočet a nemálo z nich řeší existenční potíže. A děti tyto věci nesmí pocítit, ty mají nárok si užít zážitky se vším všudy a na jejich konci říct "Bylo to super!” říká Veronika Kyptová z Klubu svobodných matek, který pomáhá samoživitelkám a samoživitelům, kteří patří mezi nejvíce zasažené letošní krizí.