Na Modelvíkendu v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka budou prezentovat svoji práci modelářské kluby, které předvedou návštěvníkům RC modely železniční a bojové techniky v měřítku 1:16. Bez zájmu návštěvníků určitě nezůstane provoz modelu vojenské vlečky s lokomotivami. Ve vybrané časy budou mít zájemci možnost zhlédnout bitvu modelových tanků. K vidění budou kamiony, hasičské a policejní vozy a offroadové speciály na dálkové ovládání. V provozu bude samozřejmě také muzejní modelové kolejiště velikosti H0.

Po oba víkendové dny se mohou zájemci svézt parní lokomotivou Krauss č. 21 po muzejním úzkorozchodném okruhu. Jízdy jsou plánované každou půlhodinu od 10 do 16.30 hodin. Jízdenky budou v prodeji v pokladně u vstupu, příp. u stánku vedle lokomotivy. Stát budou 50 korun, děti do 4 let pojedou zdarma.

Součástí akce bude také modelářská burza, kde se budou prodávat či vyměňovat nejrůznější modely. Se svou nabídkou se na ní představí malovýrobci modelů a modelářských doplňků. Železniční muzeum bude o víkendu otevřené od 9.30 do 17 hod.

V sobotu se zájemci svezou také historickým parním vlakem po tzv. Kolešovce, tedy trati Krupá – Kolešovice. Z Lužné odjíždějí parní vlaky v 9.52 a 13.52 hodin. Podrobnosti k této jízdě jsou k dispozici zde. Stejný den bude možné navštívit i sraz amerických veteránů v blízkém muzeu JK Classics, situovaném v areálu bývalé pily (Stará správa 72, Lužná). Detaily jsou na těchto stránkách. Informace o dalších nostalgických akcích Českých drah jsou k dispozici na webu www.cdnostalgie.cz.

Autor: Petr Pošta, České dráhy