Postupem doby začaly vznikat Kluby velocipedistů, jejichž členové se zasazovali o šíření nového sportu, přičemž mezi ty nejaktivnější se řadily „Klub velocipedistů ve Slaném“ a „Klub velocipedistů v Kladně“, založené shodně v roce 1887. Jen o tři roky později se k nim připojil „Klub velocipedistů Rakovník“, jehož prvním předsedou byl zvolen továrník a pozdější purkmistr Josef Čermák, místopředsedou pak Josef hrabě Wallis. V Novém Strašecí slyšíme o prvních snahách o vznik klubu velocipedistů již v roce 1885, úspěšný byl ale až pokus z let 1895-1896 pod vedením místního lékárníka p. Kuchyňky. Kolo se i díky jejich zásluze pomalu začalo stávat běžným dopravním prostředkem. Po 1. světové válce na zmíněné kluby velocipedistů úspěšně navázaly zejména „Klub cyklistů Rako Rakovník“ a „Klub českých cyklistů Nové Strašecí“, oba shodně založené v roce 1922.

Mezi vystavenými exponáty najdete například speciální vysoké závodní kolo od Karla Hlavsy z roku 1884, první kladenské nízké „bezpečné“ kolo z roku 1887 nebo tricykl, který do lánského zámku dovezl kníže z Fürstenbergu. Novější produkci jízdních kol představí zejména výrobky známé cyklistické továrny Stadion, přesunuté do Rakovníka v roce 1923. Chybět nebudou ani upomínky na vítězné závody legendy rakovnické cyklistiky pana Jaroslava Větrovce. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 25. června a potrvá až do 6. září roku 2020.

Autor: Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku