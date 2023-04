/FOTOGALERIE/ U příležitosti 115. výročí narození umělce a kladenského rodáka Ladislava Nováka se v prostorách Spolku Ateliér v Kladně-Kročehlavech koná výstava děl tohoto malíře a sochaře. Zájemci mohou expozici navštívit po domluvě na telefonním čísle 736 746 972. Navíc ve čtvrtek 4. května se od 19 hodin uskuteční komentovaná prohlídka výstavy.

Výstava umělce a kladenského rodáka Ladislava Nováka se koná ve Spolku Ateliér v Kladně-Kročehlavech. | Foto: Jaroslav Pergl

Umělce Ladislava Nováka představuje kladenský kronikář Jaroslav Vykouk:

Ladislav Novák

17. března 1908 – 28. října 1994

Akademický sochař a malíř Ladislav Novák se narodil v Kladně-Švermově, Motyčíně před 115 lety. Po skončení školní docházky ho dali rodiče do učení na malíře pokojů. Ladislav však raději než stěny bytů zobrazoval to, co ho obklopovalo a zajímal se především o plastické ztvárnění.

Talent a pracovitost ho přivedly až ke studiu na Ukrajinské akademii a Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Otokara Španiela. I přes převládající sochařinu mu nebyly cizí ani techniky malířské a grafické. Po odchodu profesora Karla Lidického z katedry sochařství a plastiky pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se Ladislav Novák stává jeho nástupcem.

Jeho bohatá tvorba je známa po celé naší vlasti i v zahraničí, a to nejen z výstav, ale i díly, která zdobí prostranství, budovy i jejich interiéry. Jsou to například díla na přehradě Orlík, alegorická kompozice „Vznik elektrické energie“, „Tavič“ ve vstupní hale plzeňského nádraží, sousoší „Tři grácie“ v poděbradském lázeňském parku, výzdoba průčelí podolské vodárny v Praze, kde dvě ženské postavy představují řeky Vltavu a Otavu, i plastika „Mateřství“ ve Skoplji.

Tvorba Ladislava Nováka našla uplatnění i v rodném Kladně. Prvé místo patří bronzovému sousoší „Pomník hornictví“ v parku před budovou gymnázia. Pískovcový pomník „Obětem fašizmu“ před školou Na Amálce symbolizuje utrpení lidických žen a padlé bojovníky ilegálního hnutí na Kladensku.

Jeho díly jsou také pamětní desky spisovatelky Marie Majerové a Antonína Janouška. Kročehlavská sídliště zdobí řada domovních znamení.

Ladislav Novák nikdy nezapomínal na své Kladno, kde často navštěvoval své příbuzné a přátele a pořádal výstavy svých děl. V roce 1988 při příležitosti 80. narozenin mu vděční Kladeňáci udělili čestné občanství, kterého si nesmírně vážil.

Jaroslav Pergl