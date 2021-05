Vzpomínka Pavla Bartoníčka na roky se slánským infocentrem

Čtenář reportér





Vzhledem k mému příchodu na slánský městský úřad až prvního prosincového dne roku 2002 jsem nezachytil infocentrum v době jeho “příchodu na svět”. Ale zažili jsme toho spolu dostatek zajímavého v době jeho prvních krůčků i dospívání. Zoja Kučerová, Šárka Ničová a Naďa Rollová (vedoucí knihovny, pod kterou tehdy íčko spadalo) byly výrazné osobnosti a v různých názorových střetech jejich i mých infocentrum postupně dospívalo a osamostatňovalo se. Vzpomínám na první “turistickou sezónu”, která už se v současnosti zdá být samozřejmostí, ale bylo třeba jí probojovat proti názorům ve Slaném tehdy typickým. Že stačí udělat akci pouze pro Slaňáky, maximálně jednou do roka a že je zbytečné lákat do Slaného přespolní. Protože kdo z regionu bude mít opravdový zájem, tak si cestu na takovou akci (aniž by ovšem byla někde inzerována) určitě najde.

