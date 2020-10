Plénum obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy se sešlo letos o měsíc dřív než v předchozích letech. Právě včas, dokud se podobná shromáždění mohou ještě uskutečnit. Třicet partnerů společnosti zasedlo v podvečer v úterý 29. září s rouškami v garážích sboru dobrovolných hasičů Velvary, kde byly rozestaveny v odstupech židle, a vyslechlo zprávu ředitelky, schválilo jednací řád s doplněnou možností hlasovat ve výjimečných situacích per rollam a schválilo upravené složení správní a dozorčí rady.

Setkání obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy. | Foto: Jaroslav Huk

Nakonec byla schválena i koncepční část strategie pro období 2021-2027, aby mohla být podle instrukcí řídícího orgánu dopracována a podána do výzvy, která by měla být vyhlášena do konce letošního roku. Po schválení této strategie budou Přemyslovci připraveni k vyhlašování výzev pro žadatele z prostředků období 2021-2027.