Žáci z Korálku se zapojili do akce Ukliďme Česko. Změřili se na Dlouhé Boroviny

/FOTOGALERIE/ Matrace, deky, stan… i řadu dalších věcí, které do lesa nepatří, dokázaly uklidit dvě třídy ze Speciální základní školy „Korálek“ Kladno. I když hlavní úklidový den připadl na první dubnovou sobotu, žáci z „Korálku“ měli úklid rozložený téměř do třech týdnů. Vybrali si lokalitu Dlouhé Boroviny, do které chodí skoro každý den během svých pohybových aktivit.

Žáci ze Speciální základní školy „Korálek“ Kladno si k úklidu vybrali lokalitu Dlouhé Boroviny, do které chodí skoro každý den během svých pohybových aktivit. | Foto: Korálek Kladno

I letos jsme objevili místo, které zřejmě sloužilo lidem bez domova k provizornímu přespávání, takže věci typu stan, matrace, deky a polštáře nebyly žádnou zvláštností. Zbytek už byl běžný odpad. Plastové lahve, plechovky, jednotlivé kusy oblečení, obaly od jídla, lahve od alkoholu i suť nejsou v této lokalitě ničím výjimečným. Uklízíme každý rok, ale teprve podruhé jsme se této akce zúčastnili oficiálně. Do školy k nám dorazily ochranné pomůcky i pytle na odpad a vzhledem k tomu, že jsme uklízeli mimo hlavní den, byli jsme velmi rádi, že nám pomocnou ruku v podobě odvozu odpadu podala firma AVE Kladno s.r.o., protože bez tohoto partnera bychom akci v takovém rozsahu nikdy nemohli uskutečnit. Podívejte se: V Zooparku Zájezd slavnostně otevřeli nové voliéry pro sovice Firma AVE už nám pomohla s odvozem odpadků v loňském roce, takže jsme moc rádi, že spolupráce pokračuje a nebyla to pro firmu pouze jednorázová záležitost. Letos jsme navíc použili i pytle na odpad, které nám firma darovala vloni, protože čtyřicet pytlů, které jsme objednali, nám na úklid této lokality nestačilo. Ohledně naplánované akce klaplo vše „na jedničku,“ ale vrásky na čele nám udělal „neznámý aktivní spojenec“, který nám nashromážděný odpad dvakrát odvezl bez našeho vědomí a my jsme samozřejmě předpokládali, že závěrečné foto uděláme až na konci úklidu, tedy třetí týden. Poslední část odpadu už byla odvezena dle dohody firmou AVE a nás těší, že alespoň nějakou dobu budeme chodit v čisté části lesa. Lenka Havlíková, učitelka ze Speciální základní školy „Korálek“ v Kladně