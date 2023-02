Zajíčci: nechte nás být! Selátka: vaší pomoc potřebujeme!

/PODÍVEJTE SE/ Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata se začínají plnit prvními letošními mláďatyV přírodě se rodí první mláďata. Není to žádný důsledek oteplování, je to zcela přirozený proces. V záchranné stanici v Huslíku přijali na začátku února hned dva zaječí novorozence, v Bartošovicích jednoho. Ve všech případech je lidé ukradli jejich mámám. Rovněž ke dvěma selátkům prasete divokého nyní vyjížděla Pražská zvířecí záchranka, jedno pruhované prtě přijali ve stanici v Makově. Na rozdíl od zajíčků se selata mámám opravdu ztratila a bez pomoci odborníků by určitě nepřežila.

Zajíček v záchranné stanici. | Foto: ZS Huslík

„Malí zajíčci se nezachraňují, naší pomoc nepotřebují. Když klidně leží, jsou v pohodě a čekají na mámu, která k nim přijde až po setmění“, desítky let se snaží ochránci přírody, myslivci i skuteční milovníci zvířat o této pravdě přesvědčit veřejnost. Leč veřejnost je hluchá, řídí se pocity, nikoliv rozumem. Když uvidí malého roztomilého někdy i na sněhu ležícího zajíčka, má pocit, že ho musí „zachránit“. Je to chyba. Ukradnou ho tak jeho mámě a zvýší pravděpodobnost jeho rychlé smrti na polovinu. Jen polovina zajíčků se totiž v péči odborníků v záchranných stanicích dožije vypuštění na svobodu. Oproti tomu, pokud venku najdete malé pruhované selátko a během pár minut vás neprožene jeho máma, je něco špatně. Selátko potřebuje péči odborníků, protože je skutečně opuštěné a samo nemá šanci přežít! Volejte ihned záchrannou stanici! Mláďata dalších zvířat vyžadují různý specifický přístup. Záchranné stanice proto apelují: „Než cokoliv uděláte, zavolejte nás! Stáhněte si do mobilu aplikaci Zvíře v nouzi, uložte si telefonní číslo „vaší“ záchranné stanice či zavolejte na dispečink Národní sítě záchranných stanic 774 155 155 a nechte si poradit od odborníků!“ Nejjistěji divokým zvířatům v nouzi pomůžete, když pomůžete záchranným stanicím, které o ně pečují. Třeba prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi. Petr Stýblo, Českého svazu ochránců přírody