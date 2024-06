Nejprve jsme uspořádali třídní a pak školní kolo, kde porota vybírala ty nejlepší projekty. Nebyl to lehký úkol, protože konkurence byla veliká. Vítězný tým jsme přihlásili do celostátní projektové olympiády „Ukaž, co dokážeš “ pořádané organizátory Think Creative a Svět na dlani.

Autoři Theodor Dobiáš, Alexander Melika a Lukáš Nekvapil ze 3. A ZŠ Unhošť s projektem „Uhlí“ museli natočit krátkou upoutávku, na základě které byli vybráni pro finále. Tak se třídy 3. A a 3. C vydali do dolu Mayrau ve Vinařicích získat zajímavé informace ve skutečném dole přeměněného na muzeum a nasát původní atmosféru.

Když bylo vše připravené a nastal den soutěže, vypravili jsme se společně s chlapci do Babic u Říčan, kde sídlí soukromá škola Open Gate, kde se finále konalo. Celkem se soutěžilo s patnácti projekty, které byly pro všechny velmi obohacující, inspirativní a každý byl originál. Porota hodnotila především kreativitu, komunikaci s publikem, spolupráci mezi účinkujícími, zájem o zvolené téma a čerpání informací.

Chlapci nejen že dokázali vysvětlit ostatním, jak uhlí vzniklo, k čemu je dobré a v proč také škodí, ale seznámili diváky s hornickou hantýrkou, ukázali jim lampu karbidku, nechali je potěžkat sbíječku a dali přítomným ochutnat uhlířinu. Do poslední chvíle nebylo jasné, který ten projekt je nejlepší. O to větší radost byla, když porota vyhlásila vítěze soutěže projekt unhošťských žáků „Uhlí.“

Poděkování patří všem, kteří napomohli k vítězství. Děkujeme Klubu přátel hornických tradic Kladno za zapůjčení rekvizit. Děkujeme rodičům žáků za ochotu, pomoc a spolupráci, spolužákům za podporu svých kamarádů. Děkujeme kolegyni Mgr. Monice Vernerové za týmovou spolupráci a především patří poděkování Theodorovi, Alexandrovi a Lukášovi za jejich kreativitu, píli a odhodlání. Velice gratulujeme a věříme, že vytváření projektů si žáci zamilovali, prohloubili tím své znalosti, vyzkoušeli si prezentovat před spolužáky, pedagogy i porotou.