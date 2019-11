Že jsou závody kvalitní, dokazuje přes 110 přihlášených závodníků. Listopad je počasím nevyzpytatelný a to se potvrdilo i na závodech ve Stochově. Závodníci si užili sychravého počasí, ale také jeden z mála stochovských závodů kdy nepršelo. Páteční den probíhal přípravou trati, vyznačením startovní a cílové zóny, přebráním a uskladněním cen pro naše závodníky, uspořádáním přijíždějících vozidel, aby se nám vše vešlo na plac, prostě pohodička.

Sobota, začal frmol. Postavit stany, rozvést kontroly na trať, zkontrolovat trať, zda je vše v pořádku, nastavit hodiny pro časomíru a v 8:59:55 to začalo…. pět, čtyři, tři, dva, jedna, gooo odstartoval první závodník. Po zhruba tříhodinovém závodění přišlo kolečko uklízecí, přivézt pomocníky z tratě, složit stany, zpracovat výsledky, nadepsat diplomy, věnovat se hlavnímu sponzorovi (to bylo asi nejnáročnější.

Nedělní ranní bubnování deště do našeho auta mluvilo za vše…ale to přešlo. A musheři v intervalech vyráželi na trať, “midaři” 14 km a “sprinťáci” na 7 km dlouhou členitou a především náročnou trať, kde nebyla ani nouze o defekty.

Jak se nakonec ukázalo, závodníkům se vše velice líbilo.

A jak všichni dopadli? Především byli vidět Kladeňáci: v B-1 (do šesti hasků) byla Anita Mikutová 1. sice ze tří spřežení, ale i to se počítá a Martin Brzek 2., v kategorii MB-1 (do šesti hasků) vyhrál Lukáš Klíma, Lucie Müllerová druhá a Ondra Stejskal byl 5. V kategorii C-2 (do čtyř malamutů či smojedů ) se stal vítězem Petr Svoboda, v kategorii MU-1 (do osmi hasků) Kateřina Kulhánková byla třetí.

I když již bylo po ME, všichni účastníci podávali vrcholové vykovy a my doufáme, že jim výkonnost vydrží do saňové sezony.

Z mého pohledu byly závody velmi vydařené. I za nepřízně počasí se přišlo podívat mnoho diváků a již nyní se těšíme na další ročník.

Jiří Stejskal