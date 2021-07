Možná se to zdá jako kapka v moři, ale každá kapka má sílu a pomáhá. A i malé gesto má svůj hluboký smysl.

Ženy bez domova pomáhají lidem z oblastí zasažených tornádem. | Foto: Gabriela Sčotková

Ženy, klientky i zaměstnankyně, azylového domu NADĚJE, se okamžitě rozhodly pomoci jižní Moravě, která se vypořádává s následky ničivého tornáda. A tak díky nim, už den poté, do zasažené oblasti putovala hygiena, trvanlivé potraviny a deky. V případě potřeby nabízí azylový dům prostřednictvím Oblastních Charit v Hodoníně a Břeclavi volná lůžka. "Těšíme mě, že i ženy, které samy mají málo, myslí na druhé, a i přes řešení vlastních problémů, jsou ochotny pomáhat dál. Zároveň děkuji i zaměstnankyním, které se do pomoci zapojily stejnou měrou, kterou věnují našim klientkám", říká Irena Burmeková, vedoucí azylového domu NADĚJE v pražských Vršovicích. Solidarita plodí solidaritu, a to ženy z NADĚJE ukázali už po několikáté. Například při první vlně pandemie, kdy byl nedostatek ochranných pomůcek, šily roušky nejen dalším lidem bez domova, ale třeba také do nemocnic.