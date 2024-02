/FOTO/ V Královicích u Slaného v sobotu 24. února pokračoval druhým kolem desátý ročník Zimního jezdeckého poháru. V týmové soutěži tentokrát potvrdili roli favorita Zlatí lvi. Velkou túru jednotlivců vyhrála Tereza Svobodová a dařilo se i Tomášovi Hůlkovi.

V Královicích u Slaného v sobotu pokračoval druhým kolem desátý ročník Zimního jezdeckého poháru. | Foto: se souhlasem Josefa Malinovského

Z pěti týmů účastnících se Zimní jezdecké ligy, která je letošní novinkou halového seriálu parkurových závodů v Královicích u Slaného, mají papírově nejsilnější sestavu Zlatí lvi. Těm se však při prvním kole vůbec nedařilo a skončili poslední. Nejen, že si připsali nejméně bodů, ale navíc museli do druhého kola nastupovat z nevýhodné zahajovací pozice. Linda Portychová s Filipem Doležalem se však nenechali zaskočit a s koňmi Copycat EBH Z a Olaf VD Begijnakker překonali kurz stavitele Zdeňka Krpely bez jediného trestného bodu.

„Přiznám se, že jsem ze začátku nejela moc svižně, Filip mě pak napomenul, že jsem mohla přidat na tempu a také podjet jednu z překážek, ale ani jemu to podjetí nevyšlo, jak si naplánoval. Nakonec vše pro nás dopadlo dobře,“ zhodnotila Linda Portychová.

Chvíli to vypadalo, že ani další družstva nebudou mít problémy s překonáním pakuru bez chyb na překážkách, ale nestalo se tak. Petr Netušil šel sice s valachem Centagran čistě, ale jeho týmová kolegyně z Černých pum Sára Dvořáková na klisně L´Unique van het Serclaeshof jednou chybovala. Poboření jedné z překážek se nevyhnul ani Lukáš Sojka s klisnou Galetta JJ startující za Šedé vlky. I když situaci zachránil nulou na bodovém kontě jeho kolega Jan Studnička na klisně Miratina TH, musel ještě o pořadí rozhodnout součet časů. Ten hovořil ve prospěch Šedých vlků, jelikož měli 109,78, zatímco Černé pumy 112,68 sekundy.

Bílé lišky reprezentované Dominikou Hrubešovou na klisně Ratina 5 a Gabrielou Šimkovou s klisnou JLB Melody zapisovaly celkem 12 trestných bodů, a to zásluhou druhé jmenované. Za Oranžové tygry, kteří v prvním kole nenašli přemožitele, nastoupily Petra Štefková s valachem Forwhat a Petra Tvrdíková s klisnou Dracara. Obě zaznamenaly po osmi bodech a ihned tak věděly, že napodruhé skončily na opačném konci výsledkové listiny za Bílými liškami, Černými pumami, Šedými vlky a Zlatými lvy. Po dvou kolech vedou Zimní jezdeckou ligu Šedí vlci se 17 body, ale pouhý jeden bod na ně ztrácí hned tři celky – Oranžoví tygři, Bílé lišky a Zlatí lvi. Patnáct bodů mají po polovině seriálu páté Černé pumy.

Malou túru jednotlivců na výšce 115 centimetrů ovládl Tomáš Hůlka ve dvojici s klisnou Galexy, jenž stejně jako dalších osm účastníků projel cílem s nulou na bodovém kontě. Jeho čas byl ovšem bezkonkurenčně nejrychlejší. Druhá Karolína Muchová na něj ztrácela s valachem Noell více jak tři sekundy.

Z třetího místa se radoval Matouš Kořínek na hřebci Linz 1. Na pozici lídra žebříčku se vyhoupl Daniel Pospěch. Ten se umísil s valachem Kannan Son sedmý a k sedmi bodům přidal další čtyři. S deseti body jsou za ním vítězové proběhlých soutěží Klára Hlaváčková a Daniel Pospěch. Devět bodů pak mají shodně Karolína Muchová a Linda Portychová.

Do velké túry s překážkami do 125 centimetrů nastoupilo třináct dvojic. Hned první dvě překročily stanovený čas, a tak se rozhodčí po dohodě se stavitelem rozhodli limit prodloužit. Díky tomu měla čisté bodové konto Tereza Svobodová s valachem Mr. Hanley. Později však byla velmi překvapena, že se to nikomu dalšímu nepodařilo zopakovat a soutěž skončila bez rozeskakování. Nejblíže k němu měl Tomáš Hůlka na klisně Galexy, ale čas překročil o 64 setin. Inkasoval tak jeden trestný bod stejně jako o více jak vteřinu pomalejší Kateřina Mestenhauserová s klisnou Trianka.

„Kobyla skákala super, na to že jsou to pro nás první letošní závody. Zdeněk Krpela je profesionál a na jeho parkury jsme již zvyklí. Hlavní soutěž byla hezky na mírách, jen ten čas byl hodně na hraně. Shodli jsme se s Katkou Mestenhauserovou, že jsme se oba snažili cválat, ale přesto jsme stanovený limit nestihli,“ konstatoval Tomáš Hůlka.

„Já jsem moc spokojená, kůň je sedmiletý a jsme spolu poprvé na závodech, takže super,“ zmínila Tereza Svobodová. „Rozhodně jsem nečekala, že budu jediná bez penalizace, ale upřímně mě vůbec nemrzí, že rozeskakování nebylo, naopak jsem v to doufala,“ přiznala vzápětí.

Díky zisku deseti bodů do žebříčku je nyní Tereza Svobodová třetí za Kateřinou Mestenhauserovou se 14 body a Lindou Portychovou, která díky 17 bodům Big Tour vede. Na nejvyšší příčce však bude jen do nadcházejícího kola, jelikož se chystá odjet na Sunshine Tour do Španělska a halová sezona tak tímto mítinkem pro ni skončila.

Zimní jezdecký pohár 2024 bude v sobotu 2. března pokračovat vozatajským kolem v Tlumačově, do Královic se parkuroví jezdci vrátí opět 9. března. Podrobnosti o celé sérii zájemci najdou na webu www.jezdeckypohar.cz.