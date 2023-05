/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zpěvák, kytarista a skladatel Jary Tauber nedávno opět vystoupil s českou rockovou legendou Petrem Jandou v USA, kde společně odehráli koncerty pro krajany. Legenda kapely Olympic pozvala Jaryho na své zahraniční turné již počtvrté, tentokrát do New Yorku. Kromě mnoha zážitků si Jary Tauber ze západu přivezl také velké množství videomateriálu, které se rozhodl použít pro svůj nový videoklip k písni Soundtrack.

Kromě mnoha zážitků si Jary Tauber z USA přivezl také velké množství videomateriálu, které se rozhodl použít pro svůj nový videoklip k písni Soundtrack.

Po společných vystoupeních v západní části USA, Floridě, Austrálii a Novém Zélandu nabídl Petr Janda svému bývalému studentovi z konzervatoře Jarymu Tauberovi, aby ho po tříleté pauze opět doprovodil při koncertech za oceánem. Kromě toho, že ve dvojici společně hráli písně Olympicu, dostal kladenský muzikant rovněž prostor, aby svými písněmi otevřel koncerty v New York City a New Jersey.

„Koncert v New Jersey byl více punkový, v New York City zase kultivovanější. Každopádně oba měly úžasnou atmosféru. Hity Olympicu prostě fungují,“ popisuje Jary vystoupení.

„Byla pro mě čest, že jsem mohl zahrát na koncertech i svou vlastní tvorbu včetně nového singlu Soundtrack a mám radost, že lidé mě i moje písně dobře přijali. Navíc mě na pódiu doprovodila partnerka Anežka Fojtáchová, což je také příjemné zpestření oproti hraní s kapelou,“ dodává s úsměvem mladý muzikant.

„Jary Tauber si koncerty v New Yorku a v New Jersey viditelně užíval. Hrát před plně obsazenými sály, které čekají na legendu, jako je Petr Janda, není snadné. Nabídnout navíc takovým posluchačům zcela novou píseň, je odvaha dvojnásobná. Jary to zvládl a písnička se líbila,“ vzpomíná ředitel Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina.

Kromě koncertování v USA Jary trávil volný čas natáčením videoklipu k novému singlu Soundtrack, který premiérově představil na amerických koncertech. Kamery se Tauber ujal spolu se svou partnerkou Anežkou Fojtáchovou, která ho v USA doprovázela a následně si videoklip i zrežíroval. Postprodukčně na klipu pracoval David Pacholík. Samotný singl, na jehož textu se s Jarym Tauberem podílel také Jaroslav Nykl, vznikl ve studiu Rooftop pod taktovkou předního českého hudebního producenta Ondřeje Žatkuliaka.

