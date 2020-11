Zpěvák Jakub Vostřák nazpíval píseň Sen kovbojů ze Zdivočelé země

Jmenuji se Jakub Vostřák, je mi devatenáct let. Studuji Střední průmyslovou školu Jana Palacha na Kladně, avšak v lednu budu dělat přijímací zkoušky na hudební konzervatoř do Prahy. Mám jeden veliký sen, a to stát se muzikálovým hercem a zpěvákem. Mými největšími vzory jsou tenoři Karel Gott, Marian Vojtko a Michal Bragagnolo, ke kterému jsem začal chodit na hodiny zpěvu. Ve světě je to pak operní velikán Luciano Pavarotti. Na svůj YouTube kanál nahrávám jednou za měsíc nový cover. Zatím jsem zpíval většinou muzikálové písně, nyní bych však chtěl nahrát spíše známé písně z filmů a seriálů či popové hity. Můj nejnovější cover je píseň Sen kovbojů ze seriálu Zdivočelá země.

Devatenáctiletý zpěvák Jakub Vostřák. | Foto: Archiv Jakuba Vostřáka