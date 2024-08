Obchodní zástupce/zástupkyně kancelářských potřeb a zařízení pro Kladno, práce v terénu PAPERA působí na trhu již 30 let, jsme dodavatelem nejen kancelářských potřeb a zařízení, nabízíme přes 15 000 tisíc druhů položek, které budete nabízet zákazníkům. Naše motto: Věříme, že tím co děláme, inspirujeme okolí. NÁPLŇ PRÁCE: Prezentování společnosti, zboží a služeb, které poskytujeme. Zjištění požadavků a potřeb zákazníků a péče o ně, rozvoj dosavadní spolupráce. Vyhledávání nových obchodních příležitostí. Zpracování cenových nabídek zákazníkům. Práce s firemním e-shopem, tiskovinami. Běžné administrativní činnosti. Plnění obchodních cílů. Každodenní výjezd do terénu k zákazníkům POŽADAVKY: Co musíte znát, mít a umět? Výborné komunikativní, vyjednávací a argumentační dovednosti. Schopnost navazovat a rozvíjet dlouhodobé obchodní vztahy. Orientace na výsledek a dosažení stanovených cílů. NABÍZÍME: Práci v obchodním týmu, obchodní analytik součástí týmu pro Vaši podporu. Firemní automobil, po vzájemné dohodě možné využít i pro soukromé účely. Telefon a SIM karta s neomezením voláním. Flexibilní pracovní doba, home office, volnočasové benefity. Nástup dle domluvy. Staňte se součástí našeho týmu. KONTAKT: e-mailem, telefonicky 8.00-15.00 hod Zašlete nám svůj životopis na pridejseknam@papera.cz a přidejte se k našemu týmu. Těšíme se na vaši odpověď. Co Vám nabízíme " Práci v obchodním týmu, obchodní analytik součástí týmu pro Vaši podporu " Firemní automobil, po vzájemné dohodě možné využít i pro soukromé účely " Telefon a SIM karta s neomezením voláním " Nástup dle domluvy Staňte se součástí našeho týmu. Zašlete nám svůj životopis na pridejseknam@papera.cz a přidejte se k našemu týmu. Těšíme se na vaši odpověď. Zaměstnanecké výhody4): Firemní automobil i pro soukromé účely, mobilní telefon s neomezeným tarifem, flexibilní pracovní doba, home office, volnočasové benefity 35 000 Kč

