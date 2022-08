Na otázku, proč chtějí zrovna SUV, ženy často odpovídají, že se v něm cítí bezpečně. Neexistují přitom žádné statistiky, které by dokazovaly, že vozy se zvýšenou karoserií přinášejí posádce nějaké reálné bezpečnostní benefity. Je to jen v naší hlavě. Sedíme výš a máme tak lepší přehled o situaci, v celkově masivnějším autě si připadáme lépe chráněné. To je všechno. V případě Lexusu NX to ovšem neplatí. Dokonale bezpečný pocit, který vás obejme po usednutí do kabiny, potvrzuje nejen působivý výčet technologií, ale i výsledky v nárazových testech. Pojďme se na ně podívat hned v úvodu článku. Zvažujete-li totiž, v čem budete příštích pár let vozit své děti, nic důležitějšího není.