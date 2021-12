Na pojem ájurvéda jsem narazila před patnácti lety v době, kdy jsem začínala pronikat do tajů jógy. Tehdy mi to připadalo jako něco vzdáleného, neuchopitelného a ezoterického, něco, čemu moc nerozumím. Navíc jsem měla pocit, že tahle východní filozofie půjde jen těžko aplikovat do našeho „vyspělého“ životního stylu.

Aukce obrazů pro dobrou věc. Malovala i dívka s amputovanou rukou

Proč slovo „vyspělého“ píšu v uvozovkách? Protože jak jsem se o ájurvédu začala zajímat víc, pochopila jsem, že moderní svět plný technických vymožeností rozhodně není zárukou vnitřní spokojenosti a že se máme od východních národů co učit. Fascinuje mě, že ájurvéda stojí na jednoduchých principech, které ve svém životě potřebuje asi každý. Protože kdo by nechtěl žít v souladu sám se sebou, být zdravý a cítit se dobře?

Indie na Vysočině

Jedna věc je si o ájurvédě číst a představovat si, co všechno začnu dělat jinak, ale zažít ji na vlastní kůži je o dost jiný level. Ideální by samozřejmě bylo vyrazit na Srí Lanku nebo do Indie, které jsou svými ájurvédskými terapeuty a klinikami vyhlášené, ale takovou možnost má málokdo.

I v Česku se ale dá zažít autentická ájurvéda, a to nejen co se sebepečujících terapií a cvičení týká, ale i v oblasti přípravy jídelníčku, meditací a konzultací s indickými odborníky. Tohle místo najdete v Resortu Svatá Kateřina, uprostřed lesů, v malebné krajině Vysočiny, mezi Pelhřimovem a Telčí. Už když jsem tady byla poprvé, dýchl na mě klid, pohoda a téměř všudypřítomné ticho. A to jsem ještě netušila, jak dobře tady mají ájurvédskou medicínu propracovanou.

Najít svůj typ

Než vám přiblížím terapie ve Svaté Kateřině, pojďme si říct, na jakém principu ájurvéda funguje. „Pokud se budeme bavit o jejích základech, tedy každodenním životě v souladu s ájurvédou, určitě je zásadní stravování nastavené podle toho, jaký jste typ – tedy jíst to, co je konkrétně pro váš typ vhodné, v úpravě, která vaše tělo posílí, nikoli zatíží. Dalším pilířem je sebepéče, která obsahuje podpůrné metody pro to, abychom byli psychicky i fyzicky vyrovnaní – opět je to záležitost individuální.

Velkou podporou v každodenním životě mohou být také správně vybrané bylinky,“ říká ájurvédská terapeutka Tereza Lindauerová ze studia Zdraví v harmonii. A jak zjistíte, ke kterému typu patříte? Ájurvédský terapeut vám provede diagnostiku podle krevního pulsu, která je základem, a případně také diagnostiku podle stavu a vzhledu jazyka a nehtů. V návaznosti na to vám vysvětlí, co je pro vás vhodné a k jakému typu inklinujete.

Plazma stále chybí. Co takhle darovat tu svou?

Já jsem si ze zvědavosti základní diagnostiku udělala na webu www.ayurveda.cz. Na základě obsáhlého dotazníku (zkoumá fyzické i mentální rysy člověka, třeba jakou máte postavu, kůži, kostru, váhu, vlasy, čelo i oči nebo jak moc se potíte, jak prožíváte emoce, jak se rozhodujete, jaké se vám zdají sny, jaký máte vztah k utrácení peněz…), mi vyšlo, že nejblíže je mi typ pitta, jedna ze tří dóš. Co to znamená?

Pět elementů, tři dóši

Ájurvéda mluví o pěti základních prvcích, které jsou přítomny ve všem živém – element země, vody, ohně, vzduchu a éteru (prostoru). Podle ní má každý člověk již od narození zcela specifický a vyvážený poměr tří dóš, jejichž nerovnováha způsobuje pocity nekomfortu, nepohody, bolesti a následně nemoci. „Kombinací zmíněných elementů jsou tvořeny tři základní dóši – kapha symbolizující zemi a vodu, pitta, kterou charakterizuje voda a oheň, a váta zastupující vzduch a éter,“ říká Zuzana Klingerová, jogínka a současně programová ředitelka Resortu Svatá Kateřina.

Dozvídám se, že člověk inklinující k typu pitta by neměl často jíst ostré a horké pokrmy, protože díky elementu ohně potřebuje spíš zchladit, ale zato je pro něj typická velká chuť k jídlu (potvrzuji). „Člověk, u nějž převládá energie neboli dóša kapha, bývá často dosti zahleněný, nezřídka mívá problémy s otoky a lymfatickým systémem, proto by neměl tělo přehleňovat ještě více, třeba mléčnými výrobky,“ vysvětluje Tereza Lindauerová.

A váta by se se svým sklonem k suché pokožce, neurózám a prochladnutí pro změnu měla vyhýbat například fast foodu, syrové a studené stravě i nápojům, a zařadit do jídelníčku teplé vydatné polévky, kvalitní oleje, bílé maso a ořechy. Jen na jídelníčku ale samozřejmě ájurvéda nestojí.

„Pokud mluvíme o stravě a ájurvédě, mnoho lidí si myslí, že musejí jíst jen podle toho, jaká je jejich dominantní dóša. Zde ale často dochází k nepochopení. Tento způsob stravování se zařazuje hlavně v okamžiku, kdy některá z dóš není v harmonii,“ říká Zuzana Klingerová.

Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci

Tereza Lindauerová ji doplňuje: „Z mé letité praxe vím, že u některých lidí nastává pocit, že když chcete začít žít podle ájurvédy, musíte jíst indický styl stravy. Na tom často, už po pár týdnech, ztroskotají pokusy o ájurvédský styl života. Je to ale omyl, stačí zásady stravování aplikovat na naši kuchyni. Samozřejmě svíčkovou se šesti vám asi ájurvéda neposvětí, ale dá se najít strava, která vám bude blízká a dokážete si na ní pochutnat každý den. Navíc, občasné ‚hřešení‘ nevadí, pokud netrpíte závažnými problémy.“

Nádech, výdech

Mně osobně je zatím nejbližší, co se ájurvédy týká, jógová praxe. Už pátý rok chodím na hatha jógu, která se zaměřuje na správné prodýchávání jógových ásan, a i teď, když je moje oblíbené studio zavřené, ji cvičím skoro obden doma. Nejenže mi to pomáhá přepnout hlavu do jiného režimu, ale taky díky cvičení tolik netrpí moje tělo, když občas sedím u notebooku zkroucená v prapodivných pozicích.

Zuzana Klingerová k tomu říká: „Ájurvéda používá jógu a její techniky, protože harmonizují nervový systém. Jóga odstraňuje následky stresu, ovlivňuje produkci hormonů v těle, stimuluje činnost vnitřních orgánů, podporuje tok krve, lymfy, ale i životní energie – prány,“ vyjmenovává benefity jógových technik odbornice a dodává, že jóga nás také učí pracovat s myslí, zklidnit ji a vnímat sebe sama v přítomném okamžiku.

Součástí celého procesu je také řád, ať už v jídle, spánku, nebo dalších činnostech. A právě řád je podle Zuzany Klingerové to, co stabilizuje mysl.

Šestá čakra, třetí oko

Vraťme se ale k pečujícím rituálům, které nabízí Resort Svatá Kateřina. Základem všech ájurvédských terapií, které si u nich můžete dopřát, jsou například olejové masáže prováděné výhradně ájurvédskými terapeuty z Indie. Já mám hluboký zážitek z terapie Shirodhara zaměřené na masáž oblasti mezi obočím, kde se nachází šestá čakra neboli místo „třetího oka“.

Shirodhara v doslovném překladu znamená jemný tok oleje na hlavu a opravdu, ležíte s lehce zakloněnou hlavou, nad vámi je zavěšená nádoba, ze které vám na čelo v tenkém pramínku teče voňavý olej a terapeut vám přitom masíruje hlavu a projíždí rukama vlasy. To jsem si neskutečně užila, vlastně jsem se roztékala blahem podobně jako ten olej.

V získání trpělivosti nám pomáhá i pochopení dětských emocí, zdůrazňuje lektorka

Skvělá je také terapie Podikizhi, což je celotělová olejová masáž s využitím speciálního oleje podle individuální ájurvédské diagnostiky dóš. Během masáže se tělo zahřívá přikládáním bylinných obkladů a zábalů, dochází ke stimulaci krevního oběhu, toku lymfatického systému, podpoře vylučování toxinů z těla, uvolňuje se ztuhlost a bolest svalů.

Zato Pada Abhyanga, ta mi dala zabrat! Je to vlastně reflexní masáž chodidel, kdy se jejich stimulací uvolňuje zakončení orgánových drah a stimuluje se činnost vnitřních orgánů. Bolelo to, ale druhý den jsem cítila v chodidlech lehkost, jako už dlouho ne.

Ájurvédská kosmetika

Když jsem pátrala po tom, jaký je rozdíl mezi ájurvédskými pečujícími produkty a běžně používanou kosmetikou, ukázalo se, že se zásadně neliší, jen využívá některé ingredience typické pro ájurvédu, které nám nejsou příliš známé.

V péči o krásu je to třeba amalaki (indický angrešt) s vysokou dávkou vitaminu C, rostlina neem (nimba), jež vyniká svými antibakteriálními účinky, a zabraňuje tak množení bakterií na povrchu pokožky, (osobní zkušenost mám s lupy, na které mi nimba výborně zabrala), nebo práškový šampon z namletých bylin shikakai či reetha, což jsou vlastně mýdlové ořechy.

Co se účinných rostlin týká, má ájurvéda podle Terezy Lindauerové opravdu bohatý herbář, ale byliny, které jsou vhodné, by vám měl doporučit ájurvédský terapeut opět podle vašeho typu tak, aby měly co největší efekt na vaše zdraví. „Pokud se budete diagnostikovat sami a byliny si naordinujete podle svého uvážení, je pravděpodobné, že se nemusíte trefit a ony nezafungují, jak by měly. Výjimkou jsou běžně dostupné ájurvédské čaje, které nabízí většina firem s ájurvédským sortimentem.“

K Tereze se připojuje i Zuzana Klingerová: „Některé nesprávně vybrané byliny mohou dokonce své účinky negovat a ve výsledku se nijak neprojeví na zlepšení zdravotního stavu. Ájurvédské byliny jsou účinným nástrojem, ale vždy pouze z rukou odborníků.“

V dobrých rukou

Když už je řeč o odbornících na ájurvédu, musím říct, že mě při jejich googlování zaskočilo jejich obrovské množství. „Jak najít někoho, kdo oboru skutečně rozumí, je zapeklitá otázka. Když jsme se v resortu rozhodli pro ájurvédu, já sama, přestože jsem ájurvédu studovala v USA a Indii, jsem neměla odvahu vybírat indické odborníky.

Konec domácí idylky? Puberta může rodinné vztahy i stmelit

Proto jsme se rozhodli pro spolupráci se sítí indických ájurvédských klinik Kairali. Oni znají nejlepší školy v Indii, které vychovávají odborníky z řad lékařů, terapeutů i kuchařů. Hodně z nich má toto povolání po několik generací ve svých rodinách a vědomosti se v nich předávají jako dědictví. Velmi důležitým ukazatelem je za mě tedy vzdělání a praxe,“ vysvětluje Zuzana Klingerová.

Tereza Lindauerová dodává, že ájurvédský terapeut vám musí „sedět“, a to nejen jako člověk, ale i v otázce stylu informací, které vám podává. „Je nutné, aby uměl opravdu dobře diagnostikovat, zejména podle pulsu. Jestli je to ten pravý, poznáte podle toho, co z pulsu vyčte, ty informace by s vámi měly rezonovat.

Z praxe vím, že vymyslet, jak to udělat, aby pacientovi bylo lépe, lze vždy, není možné se otrocky držet pravidel. Člověk musí improvizovat a ájurvédský program připravit každému opravdu na míru. Na druhou stranu pacient musí počítat s tím, že bude pravděpodobně třeba udělat změny, a především s tím, že ájurvéda není žádný program na měsíc, ale životní styl,“ uzavírá odbornice.