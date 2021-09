Ostrý start volební kampaně hnutí ANO v Ústeckém kraji v Ústí nad Labem u zámečku Větruše narušil ve čtvrtek 2. září syn lídra ANO Andrej Babiš mladší. Před ostatními kandidáty ANO i řadou novinářů konfrontoval svého otce s ostrou kritikou za jeho chování vůči němu. Ale i s kritikou údajného „oblbování“ národa.

Andrej Babiš mladší narušil start kampaně ANO v Ústí | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Premiér právě odpovídal na dotazy novinářům, když do jejich hloučku vpadl Babiš mladší. „Tato ahoj. Andrej mladší, dobrý den,“ začal. „Právě jsem přišel od psychologa. Mám soudního znalce, který mě vyslyšel. Ako sa cítíš? Prečo jsi mi tak ublížil? Aj s tím Ruskom. Budem bojovat. Dělám to nejen za sebe, ale i za druhé lidi okolo mě. Přeji ti hodně štěstí v kampani a oblbování českého národa tvojí sektou ANO. Maj sa, see you again. Ale na dálku, budeš mě vidět v médiích,“ lamentoval Babiš mladší.