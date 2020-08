„Rada města dnes schválila odpuštění nájmu za měsíc srpen v celkové výši 227 tisíc korun pro všechny bytové jednotky bez ohledu na to, zda byly poškozeny či nikoliv. Nájemníci prožili trauma, museli být evakuováni, nefungovala jim elektřina ani plyn,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Pojišťovna dnes městu poskytla detailní popis rozsahu poškození jednotlivých bytů. Finanční vyčíslení škod by měla radnice znát do tohoto pátku. „Prioritou je co nejrychlejší obnova poškozených bytových jednotek tak, aby se lidé mohli co nejdříve vrátit do svých domovů. Sanační práce pokračují nepřetržitě,“ doplnil Bruzl.

Radní také čtyřem nájemníkům z vyhořelého věžáku přidělili náhradní byt. Ve dvou případech jde o přidělení dočasná, v dalších dvou pak trvalá. U dalších osmi domácností bude mimořádné přidělení náhradního bytu na pořadu v okamžiku, kdy v jejich bytě začnou rozsáhlejší sanační či rekonstrukční práce.

K úmyslně založenému požáru s tragickými následky došlo v 11. patře bytového domu v sobotu 8. srpna před 18. hodinou. Požár kompletně zničil byt, ve kterém hořelo. Poškozená je také chodba na patře a vodou z hašení pak zejména byty v patrech pod ním. Mimo provoz zůstává jeden z výtahů. V panelovém domě je 60 bytů, ve kterých žije 126 nájemníků. Zhruba třetina bytů nebyla požárem či jeho likvidací zasažena, další mají menší či větší poškození. Minimálně u čtyř bytů bude nutná rozsáhlá rekonstrukce.