Muž zvládl Spartan Race bez nohy. Závod dokončil i díky speciální protéze

Narodil se s vývojovou vadou, v šesti letech mu amputovali nohu. Přesto loni Brňan Ondřej Procházka zvládl náročný Spartan Race v Liberci. „Byl to můj sen už od osmnácti let. Říkal jsem si, že zvládnout jednou něco takového by bylo super,“ říká muž původem ze Žďáru nad Sázavou na Vysočině.

Ondřej Procházka z Brna si nechal postavit speciální sportovní protézu. Zaplatí ji z peněz od dárců. | Foto: databáze Ondřeje Procházky