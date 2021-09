Jak uvedl zpravodaj MF Dnes, pátrací akce pokračovala i další dny a oběť měla aktuálně žít na samotě v katastru Bernatic na Písecku. List také spekuluje o možné sadistické vraždě, u cesty měly ležet části dívčina těla. To však policie zatím nechtěla komentovat.

Spekulují taky o důvodech, jak se ctnostná a bezkonfliktní dívka dostala do jeho společnosti. Nikdo neví, jestli šlo o přepadení, nebo jejího tajného ctitele. "Mohl stopovat, jít pěšky z nějaké akce, kterých o víkendu bylo několik, a úplně náhodu se s ní setkat," míní další zasvěcená a kroutí hlavou.

Dobrá zpráva o zadržení pachatele už se dostala i k Bavorovským a lidem z okolí Protivína. „Jsme rádi, že ho alespoň už mají, protože jsme měli strach, že by se mohlo stát něco někomu dalšímu,“ komentoval starší muž. Lidé v Bavorově se podle něj totiž báli hlavně o své děti. „Opravdu máme radost, že už je za katrem,“ ulevil si.

Obyvatelé městečka byli sdílnější, avšak chtěli zůstat v anonymitě. V Bavorově kvůli hrůznému zločinu panuje stísněná nálada. Nedávno se podle zjištěných faktů provdala mladší sestra oběti, a tak je logicky celá rodina velmi otřesena. „Ta dívka, která bohužel zemřela, byla velmi slušná, nikdy snad nevzala vulgární slovo do úst,“ uvedla místní podnikatelka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.