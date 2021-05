„Snažili jsme se o to s přítelem osm měsíců. Byla jsem z toho zoufalá,“ řekla Jeřalová na svou obhajobu ve čtvrtek 6. května před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě. Ženě hrozilo až osm let vězení. Soud ji ale nakonec nechal na svobodě. Kvůli vážné poruše osobnosti musí být ale pod dohledem úřadů.

Podle okresní státní zástupkyně Zdeňky Tománková myslela Jeřalová únos dítěte zcela vážně. „Nasvědčuje tomu míra síly, kterou do odebrání dítěte obžalovaná tehdy vložila,“ poznamenala Tománková.

Dramatický incident se odehrál před mateřskou školou v Ledči nad Sázavou během ranní cesty Radky V. do školky.

„Starší dítě jsem držela za ruku a mladší měla v náručí v druhé ruce. Když jsme se s obžalovanou míjela, začala mi z ničeho nic rvát silou dceru z ruky a přitom křičela, že chce taky dítě. Držela jsem dceru vší silou a otočila se zády. Přitom jsem volala o pomoc,“ popsala okamžiky dnes čtyřiatřicetiletá matka.

Strkanice a volání o pomoc si všiml náhodný svědek, který okamžitě běžel ženě pomoci.

„Musím říct, že jsem chlap, ale musel jsem se hodně snažit, abych dítě ubránil a ženu od něj odtrhl. Podle toho, jakou sílu do toho dala, tak to myslela vážně,“ přečetl soudce Jan Doležal výpověď svědka z policejního protokolu.

Začala ho škrtit

Když se podařilo agresivní ženu zahnat, odvedla matka starší dítě do školky a jela incident ohlásit na policii. Pro Jeřalovou si policie přijela do školy, kam po snaze unést dítě odešla.

„Všechno je to pravda a chtěla bych se všem omluvit. Byla jsem ve špatném psychickém stavu,“ konstatovala Jeřalová. Poškozená matka omluvu přijala. Přítel Jeřalové Petr P., ale nikoli. I tomu se podle obžaloby snažila ublížit. Loni v březnu ho přímo v posteli po souloži začala škrtit.

„Dal jsem ji facku a vysmekl se ji. Ptal jsem se, proč to dělá, a ona mi odpověděla, že mne musí zabít, protože jsem ji měl zničit dva měsíce života, že ten únos dělal kvůli mně,“ uvedl u soudu dnes už bývalý přítel Jeřalové Petr P.

Po pokusu o uškrcení odešel Petr P. za matkou do obýváku, jenže Jeřalová se za ním rozběhla s umělohmotnou trubkou a začala ho s ní mlátit do zad. Když se matka syna zastala, Jeřalová ji podrazila nohy a ona spadla na skleněný konferenční stolek, který pod ní praskl. Přitom se pořezala na ruce a později musela na šití do nemocnice. Jeřalová se snažila dál oba napadat. Až do příjezdu policistů se jí v tom snažil přítel bránit.

Okresní soud nakonec Nikol Jeřalovou odsoudil za pokusy zbavení osobní svobody, ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování ke třem letům s podmíněným odkladem na tři roky. Podle soudu musí být pod dohledem úřadů a během podmínky se musí podrobit psychologické terapii. Podle soudu totiž trpí vážnou poruchou osobnosti se sklony k psychopatii.

„Jednání obžalované považujeme za vysoce společensky nebezpečné. Během tahanice o dítě se mohlo stát cokoli – dítě například mohlo upadnout na zem a ublížit si. Na druhou stranu jde o velmi mladou netrestanou osobu, vyjádřila nad činem lítost a omluvila se poškozeným,“ vysvětlil soudce Doležal uložení podmíněného trestu. Rozsudek je pravomocný.