Přitom například Žďárské vrchy bývaly v minulém století jelenářskou velmocí. „Byla tu jediná jelenářská oblast v České republice. Nešlo o oboru, protože nebyla oplocená. Byla to opravdu jelenářská oblast Žďárské vrchy,“ připomenul někdejší hajný Pavel Mrkos z Kuklíku.

Původně mělo být ve Žďárských vrších 279 kusů jelení zvěře. Konečné číslo ale bylo mnohem vyšší. „Měli jsme tu přes šest set kusů jelení zvěře. Byl to úžasný revír. Rozprostíral se od Velkého Dářka přes Ransko k Hlinsku a Nasavrkům. A zasahovalo to i další honitby. Když je dostatek zvěře uprostřed, tak to jde i dál,“ vysvětloval Pavel Mrkos.

Jelení ráj skončil ve Žďárských vrších v devadesátých letech minulého století. Na území Vysočiny se ale přece jen sem tam jeleni drží. I když podle statistiků je jich u nás nejméně z celé České republiky. „V kmenových stavech je na Vysočině evidováno 574 kusů jelení zvěře,“ uvedl Miloslav Witz.

A statistická čísla ukazují i počet dalších obyvatel vysočinských lesů. „2 164 kusů daňčí, 1 776 kusů mufloní, 28 613 kusů srnčí a 3 091 kusů černé zvěře. K tomu 26 604 zajíců, 11 247 kachen divokých a 5 846 bažantů,“ informoval Miloslav Witz.