I když v současné době jsou mechanické hračky poněkud odstrčené na vedlejší koleji, tak Merkur stále žije a má před sebou i nadějnou budoucnost. Přesto při prohlídce výrobního provozu zazněly šeptem mezi návštěvníky „zaručené“ informace, že to s budoucností Merkuru nevypadá růžově.

To ale jednatel společnosti Radko Kříž jednoznačně odmítl. I když si firma na začátku roku prošla horším obdobím, tak nyní podle jeho slov dostala nový vítr do plachet.

„Momentálně máme naprosto největší objednávky v historii firmy a nestíháme vyrábět,“ říká Radko Kříž, že poptávka momentálně převyšuje produkci. Cílem firmy je samozřejmě uspokojit domácí trh, ale snahou je i zvýšení exportního podílu.

„Samozřejmě budeme rádi, pokud stavebnice bude vzkvétat. Vyvíjíme nové modely – jak robotické, tak klasické. Máme další nové myšlenky do budoucna a doufám, že se nám je podaří realizovat,“ věří jeho bratr Jaromír Kříž.

Součásti oslav sto let Merkuru byl i pokus o zápis do České knihy rekordů v délce hada smontovaného z dílků stavebnice. Během dne malí i velcí návštěvníci vytvořili z celkem 2281 dílků, které k sobě spojili šroubkem a matičkou, 271,665 metrů dlouhého hada, který se táhl z horního patra Muzea Merkur po chodníku i přes silnici do protějšího parku.

Očekávaným okamžikem bylo představení výroční retro stavebnice. Jedná se o úspěšný model traktoru. Deset kusů prototypu podepsal Mistr Merkur Jiří Mládek, autor Ocelového města, které je vůbec největší stavbou tohoto druhu na světě a s rozměry 4,5 x 5,5 x 2,2 metru a hmotností 1,2 tuny je zapsáno v Guinnessově knize rekordů.

„Součástí nové retro stavebnice je i manuál, který je průřezem od původního černobílého stylu až po současné 3D návody včetně robotiky,“ zmínil Jaromír Kříž ke vzpomínkové stavebnici, která by se měla objevit na trhu od konce září.

„Při vymýšlení této stavebnice jsme čerpali z historie. Myslím, že ten retro závan je z návodu cítit, což byl záměr. Podle mě je to jedna z nejhezčích věcí, kterou jsme objevili v muzeu. Skýtá v sobě i historický průřez tím, čím Merkur je, byl a doufám, že i bude,“ věří Radko Kříž, který doplnil, že jedna z krabic poputuje i na Pražský hrad.

Během oslav se nezapomnělo ani na Jaroslava Vancla, který v roce 1920 založil společnost Invertor, která byla předchůdcem legendárního Merkuru. „Byl to právě on, kdo zavedl nové výrobní principy do té doby nevídané,“ připomněl Jiří Mládek význam muže, v jehož hlavě se první nápady na hračky pro děti rodily již před první světovou válkou.

Merkur se během své existence začal postupně doplňovat o nové prvky v podobě elektrických motorků a převodovek. Vývoj jde ale dál a teď je na řadě robotika. „Až se za sto let naši potomci tady opět sejdou, na oslavě 200. let Merkuru, tak jsem přesvědčen, že si místní roboti nenechají líbit, kdyby je zastínili nějací cizáci,“ zavěštil si jeden z partnerů Merkur Toys.