Starostové Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě se rozhodli situaci řešit přímo na letecké základně v Čáslavi. Jejich stížnosti byly sice vyslechnuty, ke společnému vyřešení problému ale nedošli. „Uvítali bychom, kdyby stíhačky létaly ve vyšších letových hladinách. Ale vysvětlili nám, že lety v nízkých letových hladinách se snaží přizpůsobit cvičení reálným bojovým podmínkám. Pokud letadlo letí výš, pak je snadným cílem protiletadlové obrany,“ popsal argumenty armádního letectva žďárský starosta Martin Mrkos.

Žďársko a Novoměstsko mají prý pro cvičení armádních proudových letounů ideální polohu. Nad Českou republikou je poměrně hustý letecký provoz, a koridorů určených pro výcvik stíhaček není mnoho. „Všechno podléhá určitému režimu a armáda se musí přizpůsobit. Poměrně silné slovo mají aerokluby a armáda má vymezeny jen určité koridory, kde cvičit mohou. A ty jsou nad Žďárskem a Novoměstskem,“ vysvětlil Mrkos.

Žďárští a novoměstští obyvatelé se tak budou muset s přelety stíhaček zřejmě smířit. „Na základně byli velmi ochotní a vstřícní, měli pro naše stížnosti pochopení. Nicméně nám vysvětlili, že jinou možnost nemají,“ potvrdil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Armádní letectvo o přeletech nad inkriminovanými oblastmi samo nerozhoduje. Pro své lety může využívat pouze zóny přidělené civilním Řízením letového provozu. V jaké výšce je možné v daných lokalitách létat zase stanovuje Úřad pro civilní letectví. „Pro nás je důležité plnit úkoly ochrany vzdušného prostoru, proto musíme provádět letecký výcvik. Ten probíhá v prostorech, které jsou určeny rozdělením vzdušného prostoru České republiky,“ hájil výcvik velitel 21. základny taktického letectva v Čáslavi Petr Tománek.

Lidé, které hluk obtěžuje, by uvítali alespoň pravidelné informace o tom, kdy konkrétně budou jednotlivá cvičení probíhat. Ani to ale armádní letectvo slíbit nemůže. „Každodenní letecký výcvik zahrnuje až několik desítek letů, kdy využíváme přidělené vzdušné prostory. Přesný úkol a určení pracovního prostoru pro daný let se rozhodne jen několik hodin před jeho provedením, proto nemůžeme informovat o jednotlivých letech,“ objasnil Tománek.

„Armáda žádné příkoří civilnímu obyvatelstvu nedělá. Řídí se civilním letovým provozem jako všichni účastníci vzdušného prostoru,“ vložil se do sporu poradce ministra obrany Libor Černý.

Každá mince má dvě strany, rub a líc. A to platí i o přeletech stíhaček. Na jednu stranu místní obyvatele obtěžuje jejich hluk. Na stranu druhou jsou ale jistou nutností. „Na území Žďárska není jediná vojenská základna, jediný voják, jediná vojenská kanada. Přelety stíhaček jsou jediným omezením, kterým Žďársko přispívá na obranu České republiky,“ připomenul Černý.

Starosta Nového Města na Moravě se ale ještě nemíní úplně vzdát. Stížnosti místních obyvatel, kterých jsou v době cvičení i desítky denně, totiž míří nejčastěji právě na jeho stůl. „Chtěl bych v jednáních pokračovat. O úpravu letové hladiny požádám Řízením letového provozu,“ uzavřel Šmarda.