Hvězda nedávné televizní reality show Matěj Stropnický, se díky Výměně manželek dočkal nečekané finanční injekce.

"Mezi těmi pár sty maily v reakci na Výměnu, na které tempem pět denně stále ještě odpovídám, byl také stručný vzkaz: "Dobrý den, prosím zavolejte mi na… (teď telefon). Zdraví Naděžda H., Prostějov," popisuje na svém facebookovém profilu Matěj Stropnický

"Zkusil jsem ji vytočit, nic. Tak jsem stručně odpověděl a poslal jí své číslo, ať zavolá ona. Ještě ten den večer se ozvala," pokračuje Stropnický.

Z dědictví

Starší dáma z Prostějova ohromila mladého vlastníka zámku znalostí historie Osečanské památky.

"Zasypala mne vědomostmi, co si o našem zámku dohledala, a asi po čtvrt hodině povídá, no ale proč volám: víte, moje maminka po osmašedesátém emigrovala, v USA se znova vdala a ona i otčím už zemřeli, před pár měsíci mi umřel i manžel a děti nemám. Z toho dědictví, co jsem získala, bych vám chtěla přispět na zámek. Chci, aby to byla nějaká jedna konkrétní věc, co po mně zbude - tak okolo čtvrt milionu, dodala," popisuje Stropnický telefonát.

"Uklonil jsem se na dálku a nabídl, že mám zrovna před sebou upravený rozpočet na zastřešení věže a že to dělá 309 431 korun. Ona si to zapsala a řekla, že se ozve. Abych řekl pravdu, volaj různí lidé. Vesměs milí, ale hodně věcí pak vyšumí, to už patří k věci. Jenomže jsem se ráno probudil a ty peníze byly na zámeckém účtu!" doplnil Stropnický.

Poděkování

Odpovídá na všem.

"Vždycky, i na magoši, kde chodily desítky dopisů denně, jsem nakonec na každej odpověděl, protože nikdo není tak poslední, aby si odpověď nezasloužil, to už je prostě moje zásada a vřele ji doporučuju. No a do Prostějova (s paní Naděždou jsem samozřejmě mluvil už i osobně) posílám i tudy velký poděkování!" uzavírá na své profilové stránce Matěj Stropnický.