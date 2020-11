Patrik trpí od narození dětskou mozkovou obrnou, ke které se přidala oční vada, a je upoután na invalidní mechanický vozík. Má čtvrtý stupeň invalidity a celé dny se o něj stará jeho maminka Marie Cínová, která je také v invalidním důchodu kvůli poškozené páteři a bojuje se zhoršujícím se zdravím.

„Podstoupila jsem akutní operaci a po dvou hodinách jsem musela domů, abych se mohla o syna postarat,“ popsala současnou situaci Cínová, která má se synem velmi blízký vztah. „Nikdy v životě by mě nenapadlo, že bych Patrika někam umístila,“ zdůraznila.

Největší problém představuje koupelna a toaleta. Obě místnosti by bylo potřeba kompletně zrekonstruovat a bezbariérově upravit. Patrik s vozíčkem do koupelny ani nezajede kvůli úzkým futrům. „Pokud se chce vykoupat, musí mi ho někdo pomoci přenést. Holím ho u kuchyňského stolu a omývám u dřezu v kuchyni,“ svěřila se Marie. „Hygiena je v době epidemie koronaviru velmi důležitá. Mám o syna strach,“ dodala.

Nečekaným zásahem do jejich života bylo v září náhlé úmrtí manžela, který s péčí o syna pomáhal. „Přišlo to z ničeho nic. Manžela odvezli do nemocnice a už se z ní nevrátil. To byl okamžik, kdy se i Patrik, jindy snášející cestu osudu, zhroutil,“ povzdechla si.

Smutná událost ovlivnila i jejich finanční rozpočet. „Zaplatíme nájem a poplatky a na jídlo nám zbývá 2900 korun,“ dodala s tím, že jenom náklady na pohřeb se vyšplhaly na 40 tisíc korun. „Musela jsem si na to půjčit, ale na nájmu dluhy nemám,“ podotkla.

Právě z tohoto důvodu jí majitelka bytu povolila udělat potřebné úpravy, ale na vlastní náklady. „V okamžiku, kdy jdu k lékaři nebo oběhat potřebné věci, musím najmout asistentku, jelikož Patrik potřebuje čtyřiadvacetihodinovou péči. To stojí dalších 130 korun na hodinu,“ připomněla Marie Cínová.

Na rodinu se usmálo alespoň trochu štěstí, když získala na tři měsíce zdarma do užívání schodolez. Ten je určen pro přepravu klientů na mechanickém vozíku po schodišti. „Kromě toho bychom potřebovali i kombinovaný invalidní vozík, který lze složit do auta,“ řekla Patrikova maminka.

Stěhování do Liberce?

Poslední alternativu představuje bezbariérové bydlení v Liberci, kde rodina dříve žila ve starší zástavbě v pronájmu, která též nebyla uzpůsobena Patrikovým potřebám. „To by se musel stát zázrak, abychom sehnali takové bydlení za přijatelný nájem a bez kauce. Navíc by to s sebou přineslo náklady na stěhování a potřebnou opravu auta,“ poznamenala Cínová.

„Byl bych rád, kdyby se podařilo mamince trochu ulevit od trápení. Věnuje mi lásku a péči a za to ji mám moc rád,“ řekl Patrik. „Nikoho nenutím, aby mi pomohl, ale zároveň věřím, že solidarita nevymřela. Chci jediné: aby Patrik mohl žít důstojný život. Všem, kteří se rozhodnou pomoci, děkuji,“ uzavřela vyprávění Marie Cínová.

V případě zájmu je možné přispět na tento účet: 2113754545/2700. Patrik by dále ocenil i dezinfekční prostředky či jednorázové žínky.