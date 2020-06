Vokřál měl vést hnutí jako lídr kandidátky do podzimních krajských voleb. „Odcházím, protože nechci dále spojovat své jméno s osobami, které hnutí ANO využívají pouze ke svému osobnímu prospěchu a kteří tak ničí dobrou práci kolegů, kterým se podařil již kus dobré práce. Nejsem a nikdy nebudu kariérním politikem,“ zdůvodnil na sociálních sítích.

Podle svých slov se nikdy nesoustředil na zákulisní hry, boj o moc a politikaření. „Tyto disciplíny mně skutečně nikdy nešly. Vždy jsem se orientoval na projekty pomáhající lidem a na tvorbu vizí,“ doplnil Vokřál. Vyloučil kandidaturu v podzimních volbách za jinou stranu. Otázku další politické kariéry nechal otevřenou.

Podle brněnského politologa Lubomíra Kopečka zůstal v ANO 2011 jako jeden z posledních zastánců liberálního směřování hnutí. „Většina z politiků jako Martin Stropnický, Jiří Zlatuška nebo bývalý šéf hnutí v Evropském parlamentu Pavel Telička z hnutí zmizela. Vokřál se k nim hlásil, ale odešel až ve třetí nebo čtvrté řadě,“ uvedl Kopeček.

Společně s brněnským vedením hnutí se Vokřál v březnu pokusil zrušit tamní organizace v Židenicích, Černovicích a ve Starém Lískovci. Zdůvodnil to napojením politiků z těchto buněk na lidi, kteří jsou namočení do korupčního případu okolo veřejných zakázek na radnici Brna-středu spojených s Jiřím Švachulou. Předsednictvo hnutí ANO ale v květnu zrušilo své březnové rozhodnutí o rozpuštění tří buněk a nařídilo brněnské organizaci pokračovat v očistném procesu.

Podle premiéra a předsedy hnutí ANO 2011 Andreje Babiše vedení jihomoravské organizace dlouho situaci v Brně přehlíželo. „Je to důsledkem toho, že do naší jihomoravské krajské organizace přišli lidé, kteří tam nikdy být neměli. Vedení této organizace o problému dlouho vědělo, ale přehlíželo ho a neřešilo. Přitom to je jejich kompetence a povinnost. Lidí, kteří poškozují jméno našeho hnutí, se musíme zbavit," sdělil Babiš.

Jihomoravská organizace hnutí nyní musí vybrat nového lídra pro krajské volby. Jedním z možných kandidátů je stávající hejtman kraje Bohumil Šimek. „Omlouvám se, ale současnou situaci nyní nebudu komentovat,“ napsal Deníku Rovnost Šimek. Krajské předsednictvo se kvůli Vokřálově rezignaci sejde mimořádně v úterý.

Za velkou ztrátu označila jeho konec předsedkyně brněnské organizace Karin Karasová. „Poslední týdny byl tlak z médií i celostátního vedení velký, proto se rozhodl členství ukončit," uvedla.



Podle Kopečka Vokřál nevybočil z řady předchozích brněnských primátorů. „Stopa, která po něm zůstala, v Brně stále existuje, ale není natolik silná, aby si ji lidé pamatovali ještě za deset či patnáct let a připomínali si ji,“ myslí si Kopeček.

S Vokřálem ve vedení města úzce spolupracoval jeho tehdejší náměstek Matěj Hollan. Podle něho se soustředil pouze na vedení města. „Z Brna se rychle začalo stávat kvalitní evropské město a postupně jsme, určitě s mnoha chybami, začali z něho budovat co nejkvalitnější místo pro život,“ řekl.

PETR VOKŘÁL

- V letech 2014 až 2018 působil jako brněnský primátor.

- Letos na podzim měl vést jako lídr kandidátku hnutí ANO 2011 do krajských voleb na jihu Moravy.

- V pondělí nečekaně ukončil své členství v hnutí.