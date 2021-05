Už když státní organizace Správa železnic před dvěma lety oznámila, že při plánované rekonstrukci smíchovského nádraží se „ve druhém podlaží v místě stávající restaurace plánuje zachování gastroprovozu, ale v modernější podobě typu food court“, milovníci „starých časů“ protestovali. Nechtěli ani posmyslet, že by Oáza, která je – slovy jednoho z hostů – „kur*vsky boží“, měla jednoho dne skončit. Představa několika prodejců jídla a rychlého občerstvení jako v nákupních centrech nevypadala lákavě.

Vždyť do restaurace, z níž se dalo projít až na perón a čekání na vlak si zpříjemnit pivem z místního pivovaru a cigaretou, chodíval především Ivan Martin Jirous řečený „Magor“. Legendární postava undergroundu, „duchovní otec“ hudební skupiny The Plastic People of the Universe, básník a historik umění měl Oázu jako svou druhou kancelář. Bydlel naproti nádraží. Magor zde nacházel inspiraci pro svá díla. Výčepu se proto přezdívalo Magorův, což hlásala i vývěsní tabule před vchodem. Do pivnice „U Magora“ chodil rovněž herec Oldřich Kaiser.

Pro redakci webu Vágus.cz, který mapuje (nejen) nádražní restaurace a „pajzly“ v Česku i v zahraničí, byla smíchovská Oáza posvátná. Pojem. Místo, „kde se protínají cesty dělníků i básníků, a kam i královny dojíždějí vlakem“. Pravdou je, že až do nuceného konce uspíšeného koronavirovou nákazou a souvisejícími restrikcemi, se tu scházela různorodá společnost – od pracujících mužů v padnoucím obleku s notebookem, starších noblesních dam přes skupinky výletníků až k bezdomovcům, kterým tu po zavírací době dávali zdarma zbylé jídlo.

Romantický opar kouře i kuchař Vietnamec

Když se ještě mohlo v hospodách kouřit, pod nádražními vysokými stropy se tu vznášel kouř a umožnil, jak píše Vágus.cz v recenzi, vznik „romantického oparu“. „Nevidíme ven zahumusenými okny u stropu, zato vidíme skrze celou prosklenou stěnu místnosti přímo do příchozí části vestibulu nádraží,“ popisoval dále.

Osobitou rozlučku s Oázou si vychutnala žena s přezdívkou „Baba Jirásková“, která loni na podzim před zavřením restaurací kvůli infekčnímu onemocnění covid-19 stihla na smíchovském nádraží jednu směnu jako servírka.

Potvrdila, že jídelní lístek obsahující produkty české kuchyně občas ozvláštní asijské pokrmy, protože tu vaří Vietnamec – bratr bývalého provozovatele. Že „kofola se předtáčela do půllitrů a třetinek, přikrývala podtáckem a dávala do lednice, aby se člověk nezdržoval“. Nebo že každému příchozímu se musí ihned servírovat polévka z denního menu.

„Aspoň takhle se s Oázou loučím, se všemi těmi lety. Jen prázdný nádraží na nás dejchá samotou. Bylo to krásný,“ zakončila autorka svůj text. Další pamětníci se mohli dojímat letos na jaře, kdy mizely kultovní vývěsní štíty. Po vypršení nájemní smlouvy vybrala Správa železnic nového provozovatele – firmu Smíchovská restaurační Group, která má pod sebou restauraci Na Růžku, Svatou Annu v Radlicích či Pivnici U Mejly.

„Magor se musí obracet v hrobě!“

Zájemci podle vyjádření na webu museli ve výběrovém řízení splnit „poměrně přísná kritéria“. Navíc rozšířili podnikání v době, která je pro restaurační společnosti „nepřátelská“. Protiepidemická pravidla totiž dovolují prodej jen přes výdejní okénko.

Noví provozovatelé Oázy, která se teď jmenuje Nádražní Tankovna Smíchov, se chtějí zaměřit na kvalitní českou gastronomii. Budou zde nabízet i snídaně včetně pečiva a uzenin vlastní výroby. „I v kultuře čepu a podávání piva dojde ke změně. Za pomoci nejmodernějších technologií budeme čepovat pivo v ideálních mírách a teplotách. Samozřejmostí pak budou chladící vany na pivní sklo,“ lákají hosty.

Na facebookových stránkách začátkem března „vyprovokoval“ k reakci fanoušky staré Oázy příspěvek, kde se podnikatelé „hrdě“ přihlásili k odkazu pražského undergroundu a Ivana Martina „Magora“ Jirouse. „Takže se bude vevnitř kouřit, balit brka a zelená bude za 10 korun? Nebo co tím chcete říct?“ zeptal se jeden z bývalých hostů smíchovské „nádražky“. Jiní zoufali: „Magor se musí obracet v hrobě!“

„Zachovali jsme některé artefakty připomínající Magorovo působení v pivnici. Pivnici necháme charakter pivnice a přidáme nové tapety a obrázky, které budou tuto věc připomínat,“ odpověděl správce profilu. Tankovna Smíchov už má interiéry připraveny. Až ministerstvo zdravotnictví pod vedením Petra Arenbergera (za ANO) dovolí, může otevřít. Ale teprve následující měsíce ukážou, zda se vzpomínkou na Magora přežila také nezaměnitelná atmosféra Oázy, „Mekky všech vágusů“.