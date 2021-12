Její pracovní směna trvá dvanáct hodin a uvnitř covidária se s kolegyněmi střídá vždy po třech hodinách. Komunikace mezi izolovaným covidáriem a ostatním personálem probíhá prostřednictvím telefonu.

PŘEHLEDNĚ: Povinné očkování je tu. Koho se týká, jaká hrozí odmítačům pokuta

Každé ráno také sestřičky asistují při očistě pacientů. "Když jsou to těžcí pacienti, kteří už nevnímají, tak jsou na ně dvě sestry. Hygiena je dost náročná, protože máme na sobě jednorázový overal, štít a dvoje rukavice, takže vždycky vyjdeme úplně splavené," vylíčila Helena Bohdalová a dodala, že pacienty také přetáčí do jiné polohy. "Pacienty otáčíme i na břicho, je to pro ně velká úleva, protože ty plíce se odlepí od zad a pomůže to. Tato poloha je pro ně spásná, ale samozřejmě ne vždy," řekla.

Covid je nevyzpytatelná nemoc. Často na ní umírají i relativně mladí a zdraví lidé. "Měli jsme tu na jaře pána, který byl voják z povolání. Nemohl dýchat ani na vysokoprůtokovém kyslíku a přeložili jsme ho na ARO. Pak jsem se dozvěděla, že zemřel. To bylo pro mě velmi emotivní, protože jsem na JIP zrovna nastoupila. Výjimka potvrzuje pravidlo a bohužel je vidět, že i zdraví lidé kolem čtyřiceti let virus nemusí přežít," zavzpomínala sestřička.

Emoce nechává za zdmi nemocnice

Sama apeluje na očkování. Drtivá většina lidí, kteří skončí na jednotce intenzivní péče jsou totiž takzvaní odmítači vakcíny. "Zajímavé je, že lidem, kteří se nechtějí očkovat a leží u nás, tak jim je jedno, co do nich teče. Antibiotika, antivirotika, kortikoidy, to všechno by chtěli, aby se zachránili. Přitom tento chemický koktejl je mnohem horší, než jedno očkování," upozornila Helena Bohdalová.

Česko zavede povinné očkování. Vyhláška vyjde příští týden, zahrne i mediky

Pro personál na jednotce intenzivní péče je každý den jiný. Lékaři a sestry nikdy přesně neví, kolik pacientů ten den přijmou a zároveň doufají, že nebude žádné úmrtí. "Když pak někdo zemře, je to pro mě vždycky moc smutné. Jsem ráda, když se rodina stihne přijít rozloučit, to je pro mě pocit, že ten pacient neodchází beze jména. Nejhorší je odchod u mladších ročníků," povzdychla si Helena Bohdalová s tím, že se snaží nechávat své emoce za zdmi nemocnice.