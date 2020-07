„Nacisté způsobili v České republice a celé Evropě nesmírné utrpení, je tedy naprosto nesnesitelné, pokud někdo nacistický teror a tyranii oslavuje,“ uvedl německý velvyslanec s tím, že po upozornění Deníku se podařilo prodej oblečení s neonacistickým motivem tentýž den zastavit.

Neonacistické oblečení na Amazonu prodávala firma Copytech z Chotěbuzi (SRN). Jako potisk výrobce použil dřevořez olomouckého rodáka, malíře a grafika Rudolfa Mathera, který v letech 1925-1945 vyučoval kreslení na moravskotřebovském německém gymnáziu.

Grafika znázorňuje muže s rukama zvednutýma nad hlavou, na kterých má roztržené okovy. V pravém rohu dřevořezu je datum 10. října 1938. Nad ním byl dodatečně doplněný znak Sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Na původní, neupravené grafice byl v místě znaku hákový kříž. V levém dolním rohu je motiv Moravské Třebové s věží radnice a kostela a v horní části německý nápis „Osvobozená vlast“ (Befreite Heimat). Podle odborníka na extremismus, profesora brněnské Masarykovy univerzity Miroslava Mareše jde o propagaci německého iredentismu.

Landsmannschaft se ohradil

Sudetoněmecký Landsmannschaft se proti zneužití svého znaku ohradil. "Firma se za neoprávněné použití erbu omluvila a v budoucnu už jej nebude používat," sdělil Deníku ředitel spolkové kanceláře Andreas Miksch.

Zneužití Matherova dřevořezu k neonacistické propagaci kritizuje i někdejší prezidentka Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a členka Rady vlády pro národnostní menšiny Irena Kuncová. "Obraz od znám, patří do historie a tu nemůžeme předělat. Že jej někdo zneužívá k propagaci a šíření zřejmě nacistické propagandy, je podle mě trestné. Je to velmi smutné, že v dnešní době žijí lidé, kteří tuto propagaci ještě podporují a zneužívají," říká Irena Kuncová, která už téměř třicet let vede Středisko česko-německého porozumnění v Moravské Třebové.

"Rok 1938 a následující válečné roky zanechaly v mnoha lidech obou národností velmi smutné a tragické vzpomínky. Co se stalo před 70 lety se bohužel nedá změnit, ale měli bychom se z té smutné a tragické doby mnohému naučit a nepřipustit, aby se opakovala," dodává Irena Kuncová.

Datum 10. října 1938 na potisku odkazuje na vojenské obsazení bývalého Hřebečska (Schönhengstgau), které bylo největším německým jazykovým ostrovem v předmnichovském Československu, nacistickou Třetí říši. Moravská Třebová (Mährisch Trübau) byla až do poválečného odsunu správním a kulturním centrem oblasti. Na Hřebečsku žilo před rokem 1945 kolem 130 tisíc obyvatel, přes 95 procent se hlásilo k německé národnosti.