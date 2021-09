„Jsme solidní firma, chováme se k zákazníkům lidsky a snažíme se pomáhat i tělesně postiženým. Nevím, komu bych mohl vadit. Nikomu jsem neudělal nic špatného, ale tohle mě úplně deprimuje,“ řekl otřesený majitel vozu Jaroslav Janků. V době, kdy došlo k výbuchu, jak dodal, nebyl doma.

„Přiběhl jsem, až když mi manželka volala, že hoří auto. Ve čtvrtek jsem si ho přitom přivezl z reklamní agentury s novým polepem. Auto je tři měsíce staré,“ dodal.

Exploze poničila auto jen částečně - zasáhla hlavně přední sklo. Mohlo to ale dopadnout mnohem hůře - z nástražného výbušného systému totiž část odletěla směrem k oknu protější budovy Dětského domova a zastavila se o květináč, který rozbila.

„Nebýt zábrany, která květináč drží, tak by železný předmět kulovitého tvaru prorazil okno a vletěl do prostor, kde máme společenskou místnost. Měli jsme štěstí, že se to stalo až ve večerních hodinách, kdy v místnosti nikdo nebyl - malé děti byly na pokoji a starší se nepohybovaly kolem budovy,“ vylíčil ředitel Dětského domova v Sušilově ulici Luděk Doležel.

Obrovská rána

Obrovská rána, která se ozvala, podle něj děti vystrašila. „Nejdříve jsme si mysleli, že bouchl kotel v naší budově. Vychovatelky děti dlouho utišovaly, protože z toho byly rozrušené a nemohly usnout. V naší ulici se nikdy nic takového nestalo - všichni sousedi se známe a máme dobré vztahy,“ doplnil.

Exploze vyhnala z domu obyvatele sousedních domů. „Ozvala se šlupka, a tak jsem vylezl z okna, abych se podíval, co se děje. Nejdříve jsem si myslel, že někomu bouchl kotel, nebo třeba spadl barák. Když jsem vyšel ven na ulici, bylo vidět kouř, který vycházel z auta před domem. Ten předmět vypadal jako podomácku vyrobená výbušnina z hasicího přístroje, trčely z toho nějaké dráty,“ přiblížil jeden ze sousedů Matěj Orálek.

Kriminalisté ohledávali místo spolu s pyrotechniky až do pozdních nočních hodin. Po pachateli intenzivně pátrají. „Na místo, kde došlo k explozi zaparkovaného vozidla Volkswagen Transporter vyrazili policisté s výjezdovou službou kriminální policie a vyšetřování. Na základě zjištěných skutečností pak přivolali pyrotechniky,“ shrnula přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nastražená výbušnina

Pyrotechnici po ohledání vozu uvedli, že pachatel umístil nástražný výbušný systém na vozidlo. „K osobě možného pachatele je z naší strany prováděno intenzivní šetření. Na místě byl přítomen také služební psovod a dorazily i jednotky hasičů. Po celou dobu šetření byla ulice z bezpečnostních důvodů uzavřena,“ řekla dále mluvčí.

Ke zranění osob nedošlo a škoda na majetku dosud nebyla přesně vyčíslena. „Příčina i okolnosti této závažné trestné činnosti jsou nadále předmětem prověřování. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody od tří do osmi let,“ uzavřela.