Sáblíková spolu s organizátory předala v nemocnici 375 tříchodových obědových menu a dresy české hokejové reprezentace.

Dohromady 125 obědů ve středu putovalo na I. ortopedickou kliniku, další připadnou ve čtvrtek a v pátek zdravotníkům na dalších covidových pracovištích.

„Chci vám poděkovat za všechny lidi, nejen sportovce, v celé republice, strašně si vážíme toho, co pro nás teď děláte. Sama jsem se setkala s lidmi, kteří bohužel do střetu s Covidem přišli, takže opravdu moc oceňuji, jak se o nás staráte, děláte vše proto, abyste nám to usnadnili a pomohli,“ řekla ve Fakultní nemocnici u svaté Anny Sáblíková.