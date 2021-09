Nádraží v Hanušovicích si místní i cestující pamatují jako rozlehlou, špinavou a z velké části nevyužitou budovu. Během bezmála dvou let stavbaři ubourali trakt bývalé restaurace, na jehož místě vzniklo parkoviště, a přístavbu kotelny.

Na zbylé budově vyměnili střechu, okna a zateplili ji. Fasádu obnovili v historizujícím stylu. „Součástí investice bylo vybudování nových bezbariérových toalet, rozšíření odbavovací haly, zajištění bezbariérového přístupu do budovy a úprava jejího okolí,“ doplnila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Opravené nádraží vyniká v kontrastu se zanedbaným okolím. I to by se mělo postupně měnit.

Vybudování přestupního uzlu

Město Hanušovice připravuje revitalizaci přednádražního prostoru, do kterého chce přemístit autobusové nádraží. To se nyní nachází bezmála kilometr daleko. Vzniknout by tak měl přestupní uzel.

„Byla dokončena architektonická studie, na základě které budeme dělat výběrové řízení na dodavatele dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Revitalizaci bychom chtěli začít do dvou let,“ doplnil starosta Hanušovic Marek Kostka.