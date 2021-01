Kam na Lipensku na běžky?

Tato zima je na sníh výjimečně bohatá, a tak si běžkaři mohou vybrat ze 130 kilometrů stop v celém okolí Lipna. Frymburk láká hlavně milovníky bruslařské techniky. Kromě téměř 20 kilometrů stopy se 7 m širokým pásem pro skate a dvěma stopami na klasiku jsou skútrem najeté okruhy i v okolí Svatého Tomáše.

Bohumil Jahn pochází z Nového Jičína, a když se s rodinou usadil nedaleko Lipna, neměl ani tušení, že se z něj o rok a půl později stane řidič sněžné rolby.

„Nechci sedět doma, chci se zapojit i do zdejší komunity, která má hodně sportovního ducha,“ vysvětlil Bohumil Jahn (40), co ho za knipl rolby přivedlo. „A jak mi jeden ze starších pilotů jednou trefně řekl: Je to úplně jednoduché, my chlapi jsme pořád děti, které si chtějí hrát. A čím jsme starší, tím větší hračky potřebujeme. U mě to bylo letadlo a teď je to rolba.“

Proškolení se mu dostalo od opravdového fachmana: Lubomíra Mrázika. Ten rolbou brázdí frymburské louky nebo sjezdovku už 20 let. „Naučit se to nakonec ale bude muset sám, já mu jenom vysvětlím, jak se co ovládá,“ připomíná Lubomír Mrázik. „Třeba že radlice se ovládá pákou nebo že na frézu je to a to tlačítko.“

Ani on není rolbař povoláním. Většinou sedává za pákami bagru. A jak se k rolbě dostal on? „Dělal jsem na Lipně terénní úpravy, když se stavěla stará lanovka, ještě ta přes kopec. A přišel za mnou starosta Zídek, který na rolbě jezdil a už na to neměl čas, jestli bych to nezkusil.“

První pocity z nového stroje

Jaké bylo pro pilota velkého letadla srovnání první jízdy rolbou s prvním letem? „Určitě to půjde,“ smál se, když měl za sebou první okruh na frymburském fotbalovém hřišti. „Pocity jsou obdobné, člověk neví, do čeho jde, a má z toho respekt. V letadle je navíc zodpovědnost za lidi, kteří sedí za vámi, v rolbě máte odpovědnost za rolbu samotnou, která je pro Frymburk důležitá, a i za běžkaře, kteří si to pak užijí, nebo neužijí, podle toho, jak rolbař udělá stopu.“

Překvapilo ho, jak citlivě rolba reaguje. „Úkonů tam není zase tolik, ale dobrý rolbař se určitě nerodí tak, že sedne do rolby a ujede si jednu stopu. Jsou to léta praxe a hodně záleží i na učiteli. A já jsem rád, že mám za sebou Luboše. Chci dělat věci perfektně a k tomu je dobré mít někoho, kdo to perfektně vysvětlí.“

Rolba stojí peníze, ale umí je do obecní kasy vrátit

Rolbu městys Frymburk pořídil loni. „Je to rozšíření nabídky spektra našich volnočasových aktivit. Vedle Lipna se profilujeme něčím, co se doplňuje. Tam je hlavně sjezdové lyžování, u nás to běžecké,“ vysvětlil starosta Frymburka Oto Řezáč, který prvnímu školení pilota přihlížel. „Jsme jedna destinace se dvěma centry a krásně se to doplňuje, to je celá naše filozofie.“

Kvalitní bílé stopy ve Frymburku si vůbec nezadají s těmi na Šumavě. Dokonce jsou lepší pro ty, co na běžkách raději bruslí. A přitahují teď tisíce lidí. „Bohužel nejsou otevřené hospody a ubytování, ale alespoň do obchodu si mohou zajít. A o Frymburku se zase o něco víc ví, je to investice do budoucna, tahle doma snad už brzy skončí,“ uzavřel starosta.