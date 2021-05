S myšlenkou pořídit do kavárny jedlé kelímky přišla vedoucí obchodu Monika Doubková. „Objevila jsem je na sociálních sítích a moc mě zaujaly. Nikomu jsem nic neřekla a drze objednala celé balení. Kolegové mi zpočátku moc nevěřili a považovali to za pošetilý nápad, ale já jsem z nich měla takovou radost, že jsem si řekla, že si je maximálně zaplatím sama,“ vzpomíná.

Jedlé kelímky

- vejde se do nich 110 ml

- do budoucna jsou v plánu i o objemu 220 ml

- mají lehce sladkou chuť

- jsou z ovesných vloček, polohrubé mouky a vody

- jsou veganské, 100% přírodní

- vydrží křupavé 40 minut, nápoj udrží až 12 hodin

- vymysleli je dva studenti z Prahy

- stojí 10 korun

Nakonec se ukázalo, že jedlé kelímky byly dobrou volbou. Z objednaných 140 jich stovka zmizela už během prvního týdne. „Lidé si je kupují domů i samostatně. Třeba jedna paní brala synovi čtyři na kakao. Musím říct, že mám opravdu ohromnou radost, že se mi něco povedlo,“ usmívá se Doubková.

Humpolecký bezobalový obchod je tak jediným místem na Vysočině, které podobný produkt nabízí. „Cenou nemůžeme konkurovat ostatním, takže musíme nabízet něco, co nikdo jiný nemá. Musím říct, že jsem nadšený a kelímky mi chutnají a navíc člověka i zasytí,“ svěřuje se jeden ze zakladatelů obchodu Josef Handl.

Nápad oceňují i zákazníci. „Super nápad, moc se mi to líbí,“ komentovala Petra Hrazánková. „Líbí se mi, že mám kávu zároveň s dezertem. Kelímek bych přirovnala k sušence,“ přidala se Jana Němcová.

Do budoucna se chtějí co do bezobalovosti posunout ještě dál. Ubyly by i sáčky na čaj. „Plánujeme sortiment obohatit o ovocné medvídky, které se po zalití vodou rozpustí. Navíc když si ho lidé dají do jedlého kelímku, tak po nich vlastně nezůstane vůbec žádný odpad,“ vyzdvihuje Doubková.

Bezobalový obchod funguje v Humpolci zhruba měsíc. Za tu dobu se podle slov zakladatelů rozjel dobře. „Nejvíce jde na odbyt koření a mouka. Nově teď nabízíme i domácí pudinky z Havlíčkobrodska a vzali jsme na zkoušku i stoprocentní čokoládu. Má úplně jinou chuť než čokolády ze supermarketů, na které jsou lidé zvyklí, takže určitě stojí za vyzkoušení,“ láká na závěr Handl.